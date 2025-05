Fullmetal Alchemist debutta su WEBTOON: il capolavoro di Hiromu Arakawa torna a colori e in formato verticale

Una delle serie manga più amate di sempre sta per tornare sotto una nuova veste: Fullmetal Alchemist, capolavoro firmato da Hiromu Arakawa, verrà pubblicato su WEBTOON a partire dal 7 maggio 2025, con una versione a colori e in formato verticale, pensata appositamente per la lettura su dispositivi mobili.

Formato verticale e colore: una nuova esperienza di lettura

Il titolo, che ha segnato un’intera generazione di lettori e ha ispirato due celebri adattamenti anime, verrà rilanciato sulla popolare piattaforma di webcomic, che negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale di contenuti e pubblico. La nuova edizione del manga sarà adattata per il formato scrollabile, caratteristico dei webtoon, rendendo più dinamica e immersiva la lettura, grazie anche alla colorazione che aggiungerà ulteriore profondità e impatto alle già potenti tavole originali.

La storia immortale dei fratelli Elric

Fullmetal Alchemist racconta la storia dei fratelli Edward e Alphonse Elric, due giovani alchimisti alla ricerca della Pietra Filosofale per recuperare ciò che hanno perso nel tentativo di riportare in vita la loro madre: il corpo di Alphonse e parte del corpo di Edward. Ambientato in un mondo steampunk, tra intrighi politici, misteri militari e profonde riflessioni filosofiche, il manga ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

Un ponte tra passato e futuro del manga

La scelta di portare Fullmetal Alchemist su WEBTOON è parte di un più ampio progetto di rilancio di grandi opere classiche del fumetto giapponese attraverso nuovi formati digitali. Il lavoro di adattamento è stato curato nei minimi dettagli per preservare l’essenza dell’opera originale, pur rendendola accessibile e godibile per le nuove generazioni di lettori digitali.

Un appuntamento da non perdere

L’attesa è altissima: sarà un’occasione imperdibile per chi non ha mai letto il manga e un’opportunità emozionante per i fan di lunga data di riscoprire questa opera sotto una luce completamente nuova.