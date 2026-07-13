Chitose Is in the Ramune Bottle: il secondo cour arriva su Crunchyroll a ottobre 2026

Chitose Is in the Ramune Bottle torna con il suo secondo cour. L’annuncio è arrivato il 10 luglio 2026 con la pubblicazione di un nuovo trailer e la conferma della data di partenza: l’episodio 14 debutterà nell’ottobre 2026 su Crunchyroll. Prima del ritorno, sarà disponibile in streaming l’episodio riassuntivo 13.5, che ripercorre gli eventi del primo cour, in uscita una settimana prima dell’episodio 14.

L’anime è basato sulla serie di light novel scritta da Hiromu e illustrata da raemz, pubblicata da Shogakukan sotto l’etichetta Gagaga Bunko dal giugno 2019. La serie conta attualmente 9 volumi principali più raccolte di storie brevi. Esiste anche un adattamento manga disegnato da Bobcat, serializzato su Manga Up! di Square Enix dal 2020 al febbraio 2025, completato in 8 volumi. Yen Press detiene i diritti per la pubblicazione in inglese sia delle light novel che del manga.

La produzione dell’anime è affidata allo studio feel., lo stesso che ha lavorato su Spy Classroom. La regia è di Yūji Tokuno, la composizione della serie è curata da Naruhisa Arakawa insieme allo stesso Hiromu, il character design è di Sumie Kinoshita e le musiche sono composte da Yoshiaki Fujisawa. Il primo cour è andato in onda dal 7 ottobre 2025 al 31 marzo 2026 su AT-X, Tokyo MX, KBS Kyoto, SUN, FBC, TVA e BS11, per un totale di 13 episodi. La messa in onda aveva subito ritardi a partire dall’episodio 6, con gli episodi 11, 12 e 13 trasmessi in blocco il 31 marzo 2026.

Il cast vocale è guidato da Shogo Sakata nel ruolo del protagonista Saku Chitose, affiancato da Manaka Iwami nella parte di Yuuko Hiiragi, Hina Yōmiya come Yua Uchida, Ikumi Hasegawa nei panni di Yuzuki Nanase e Rumi Okubo come Haru Aomi.

La storia segue Saku Chitose, studente del liceo Fujishi nella prefettura di Fukui, considerato il più popolare dell’istituto. Saku è il leader del cosiddetto Team Chitose, un gruppo di ragazzi di primo piano a scuola. All’inizio del suo secondo anno, viene incaricato da un insegnante di convincere uno studente recluso, Kenta Yamazaki, a tornare a scuola. La serie segue Saku, i membri del Team Chitose e i nuovi personaggi mentre affrontano le difficoltà dell’adolescenza, con una componente romantica che si sviluppa progressivamente. La serie si è guadagnata il primo posto nella classifica Kono Light Novel ga Sugoi! nella categoria light novel sia nel 2021 che nel 2022.

Infine, il formato split-cour è una formula sempre più adottata per gli anime tratti da light novel di ampio respiro narrativo. Un esempio recente è quello di Gachiakuta, che ha ripreso con il secondo cour nell’ottobre 2025 dopo una pausa estiva. Chitose Is in the Ramune Bottle segue lo stesso schema, con una pausa di circa sei mesi tra i due blocchi di episodi.