Godzilla Minus Zero: poster e data di uscita del sequel in Italia

Dopo la storica vittoria dell’Oscar per i Migliori Effetti Visivi e il successo globale del precedente capitolo, il re dei mostri torna al cinema nella sua forma più spettacolare e distruttiva in Godzilla Minus Zero. Sarà distribuito in Italia da Plaion Pictures, nell’ambito della partnership strategica siglata con TOHO Global.

In occasione di questo annuncio viene svelato anche il primo poster italiano, dominato dall’imponente figura di Godzilla mentre ruggisce verso il cielo. La sua presenza titanica sovrasta ogni cosa, mentre il paesaggio si sgretola sotto la sua inarrestabile forza: nubi oscure, macerie e detriti sospesi nell’aria evocano un’apocalisse ormai imminente. Un’immagine che preannuncia l’arrivo di una minaccia senza precedenti, capace di gettare l’umanità in un abisso di distruzione e disperazione.

Diretto da Takashi Yamazaki, premio Oscar per i Migliori Effetti Visivi nel 2024 e considerato una delle figure più importanti del cinema giapponese contemporaneo (Godzilla Minus One, The Eternal Zero), Godzilla Minus Zero rilancia uno dei franchise cinematografici più longevi di sempre e uno dei maggiori successi commerciali del cinema giapponese del nuovo millennio in un nuovo blockbuster ancora più ambizioso che unirà fan irriducibili e grande pubblico, consacrando definitivamente questa nuova incarnazione di Godzilla come la più amata degli ultimi anni.

Godzilla Minus Zero: quando esce, trama, poster

Con oltre settant’anni di storia e più di trenta film prodotti dall’iconica casa di produzione TOHO, Godzilla non solo detiene il record di longevità e continuità nella storia del cinema, ma rappresenta anche uno dei personaggi più iconici e riconoscibili della cultura pop mondiale contemporanea. Nato nel 1954 come metafora delle minacce nucleari del Giappone del dopoguerra, il re dei mostri ha lasciato un segno indelebile della storia del cinema, attraversando generazioni, epoche e trasformazioni del cinema e mantenendo intatta la propria forza simbolica.

La sua capacità di fondere spettacolarità, emozione e memoria storica ha contribuito a riportare Godzilla alle sue origini più profonde, trasformando ancora una volta il mostro in una potente metafora delle ferite, delle paure e della resilienza di un intero Paese. Dal Giappone al resto del globo, il re dei mostri ha unito il mondo nello stupore e nella meraviglia. E proprio quando si pensava di aver visto tutto, Godzilla continua a superare le aspettative, distruggere record e ridefinire l’esperienza cinematografica dei blockbuster contemporanei.

Dopo aver celebrato il suo 70° anniversario, il famoso kaijū è pronto a lasciare una nuova impronta nella storia. Primo film nella storia giapponese nonché primo capitolo di Godzilla prodotto in Giappone a essere Girato Per IMAX, Godzilla Minus Zero offre la migliore esperienza cinematografica possibile, utilizzando telecamere digitali ad alta definizione certificate IMAX e ottimizzato, sia dal punto di vista visivo sia sonoro.

Gli spettatori potranno vedere il film come mai prima d’ora, con una presenza ancora più imponente e terrificante, in quello che si preannuncia come un vero evento cinematografico. A conferma dell’ambizione internazionale del progetto, sarà il primo film del franchise a godere di un’uscita in simultanea in quasi tutto il mondo, forte anche di un budget molto più alto rispetto al capitolo precedente.

Siamo nel 1949. Con la Seconda Guerra Mondiale ormai alle spalle, il Giappone tenta ancora di rialzarsi dalle ferite lasciate dal conflitto e dall’ultima apparizione di Godzilla. Ma quando il mostro riemerge ancora più terrificante, la minaccia travolge nuovamente il Paese. L’ex pilota Kōichi e Noriko si troveranno ancora una volta al centro di una disperata lotta per la sopravvivenza, mentre il re dei mostri semina distruzione su scala mai vista prima. Nel cast dell’atteso monster movie ritroviamo Ryunosuke Kamiki e Minami Hamabe.

Godzilla Minus Zero arriverà nei cinema dal 5 novembre distribuito da Plaion Pictures.

Di seguito il primo poster ufficiale: