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Tatsuki Fujimoto festeggia i cinque anni di DanDaDan

Eleonora Masala 27/06/2026

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Il mondo dei manga è spesso fatto di rivalità artistiche, ma ci sono occasioni in cui a trionfare sono il rispetto reciproco e l’amicizia nata dietro le quinte delle grandi redazioni. Nei giorni scorsi, i profili social legati al celebre manga DanDaDan hanno condiviso un regalo davvero straordinario per celebrare il quinto anniversario della serie: un’illustrazione celebrativa esclusiva realizzata nientemeno che da Tatsuki Fujimoto, il geniale e famosissimo autore di Chainsaw Man.

Il disegno in questione mostra Okarun, uno dei protagonisti più amati dell’opera, immortalato nella sua spettacolare forma trasformata con lo stile inconfondibile, sporco e graffiante che ha reso celebre Fujimoto in tutto il mondo. Dietro questo magnifico omaggio visivo, però, si nasconde una storia professionale profonda e affascinante. Prima di trovare il successo globale con le avventure paranormali di DanDaDan, l’autore Yukinobu Tatsu ha lavorato a lungo come assistente storico proprio al fianco di Fujimoto, contribuendo attivamente alla nascita e alla creazione delle tavole di due capolavori assoluti del manga moderno come Fire Punch e la prima parte di Chainsaw Man.

Questo splendido tributo non rappresenta soltanto un bellissimo regalo per i tantissimi lettori della serie, ma testimonia in modo concreto il fortissimo legame umano e artistico che unisce i due mangaka. In Italia, la popolarità di questo incredibile titolo è legata alla casa editrice J-POP Manga, che pubblica regolarmente i volumi della saga con un successo strepitoso, portando sugli scaffali nostrani tutta la folle energia occulta e aliena della storia.

Vedere il proprio vecchio mentore celebrare un traguardo così importante come il quinto anno di serializzazione, disegnando uno dei personaggi simbolo della storia, è la dimostrazione perfetta di quanto Tatsu sia riuscito a imporsi nel cuore degli appassionati. L’illustrazione ha immediatamente fatto il giro del web, raccogliendo il plauso unanime delle rispettive community e confermando come DanDaDan sia ormai diventato a tutti gli effetti un pilastro fondamentale della scuderia di Shueisha.

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