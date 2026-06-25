Coyote vs Acme: Lucky Red porta in Italia il film che non volevano farci vedere

La gestazione di Coyote vs. Acme è stata una delle più travagliate a Hollywood: il film è stato completato dalla Warner Bros., poi cancellato per ottenere sgravi fiscali, e infine salvato dopo una massiccia sollevazione online. Ora arriva in tutto il mondo, Italia compresa.

Per generazioni di spettatori, Willy il Coyote è stato il più ostinato dei sognatori. Da decenni insegue Beep Beep senza mai riuscire ad acchiapparlo, finendo puntualmente vittima dei marchingegni più improbabili prodotti dalla Acme. Tra esplosioni, precipizi, razzi impazziti e invenzioni difettose, è diventato uno dei simboli più universali, divertenti e romantici del fallimento, ma anche e soprattutto della perseveranza.

Come cantava Eugenio Finardi “siamo tutti come Vil Coyote, che ci ficchiamo sempre nei guai. Ci può cadere il mondo addosso, finire sotto un masso, ma noi non ci arrenderemo mai.” E infatti Willy cade, si rialza e riprova sempre. È forse proprio questa ostinazione ad averlo reso un personaggio così amato, capace di ispirare artisti, fumettisti, autori e sognatori di ogni età. Willy non vince, ma non smette mai di tentare.

Tratto dal racconto breve Coyote v. Acme di Ian Frazier, pubblicato sul New Yorker nel 1990, il film parte da una domanda semplicissima: e se Willy il Coyote decidesse finalmente di chiedere conto alla Acme di tutti quei prodotti difettosi? La risposta è una clamorosa causa legale contro l’azienda che per anni gli ha venduto razzi, trappole e gadget tanto ingegnosi quanto disastrosi.

Diretto da Dave Green, scritto e prodotto anche da James Gunn, che ha co-firmato il soggetto, Coyote vs. Acme è una commedia divertentissima che mescola live action e animazione con Will Forte nel ruolo dell’avvocato che decide di affiancare Willy nella sua battaglia legale, mentre John Cena interpreta l’ambizioso e spietato legale difensore della Acme.

Coyote vs Acme: il film e la gestazione travagliata

Tra il 2022 e il 2023 il film ibrido (live-action e animazione CGI) con protagonista John Cena e Will Forte viene girato e completato, ottenendo ottimi riscontri nelle proiezioni di prova. Nel novembre 2023 la Warner Bros. Discovery, con la nuova dirigenza, decide a sorpresa di archiviare il progetto (mai distribuendolo) per cancellarlo dai bilanci e ottenere un rimborso fiscale statale, seguendo la stessa sorte toccata a Batgirl.

La decisione del CEO David Zaslav scatena però subito forti polemiche nel settore. Artisti, fan e registi di Hollywood si mobilitano sui social media. Anche lo stesso cast esprime pubblicamente frustrazione per l’assurda scelta di affossare un prodotto ultimato. Un anno e mezzo dopo, nel luglio 2025, dopo mesi di incertezze e trattative con vari acquirenti, Warner Bros. fa marcia indietro al Comic-Con, annunciando la distribuzione globale. A occuparsi dell’uscita negli Stati Uniti è la casa indipendente Ketchup Entertainment, con un’uscita fissata nelle sale per l’agosto 2026. Da noi il 2 settembre 2026 distribuito da Lucky Red, che già si è occupata di molti titoli anime tra cui lo Studio Ghibli.

Nel film non potevano mancare anche tutti gli iconici protagonisti dei Looney Tunes: specialmente Bugs Bunny e Daffy Duck avranno un ruolo di primo piano nella vicenda, affiancando Willy nella sua incredibile sfida.

Coyote vs. Acme porta al cinema due rivincite: quella di Willy contro la Acme e quella di un film che tutti davano per spacciato e che invece è riuscito ad arrivare nelle sale. Dopo anni di rincorse, ostacoli e cadute nel vuoto, il Coyote è tornato, ma questa volta corre dietro alla Acme. Beep Beep per un attimo dovrà aspettare.

That’s all, folks! (per ora)