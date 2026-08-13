Il 21° episodio della serie PokéToon è disponibile dal 12 agosto 2026 sul canale YouTube ufficiale di Pokémon. Il titolo è Kameil to Natsu no Tsuzuki (カメールと、夏のつづき), traducibile come “Kameil e la continuazione dell’estate”. La durata è di 13 minuti e il protagonista è Wartortle, chiamato Kameil in Giappone.

La regia è firmata da Shingo Yamashita, animatore e regista tra i più apprezzati del panorama giapponese contemporaneo. Yamashita è conosciuto al grande pubblico per aver curato la opening sequence dell’anime di Jujutsu Kaisen, diventata un punto di riferimento stilistico nel settore. Più di recente ha diretto il lungometraggio Cosmic Princess Kaguya! (Chō Kaguya-hime!), uscito su Netflix il 22 gennaio 2026: il film è la sua prima regia di un’opera di lungo formato e racconta una versione contemporanea della leggendaria principessa della Luna, ambientata in chiave pop e musicale. Non è la prima volta che Yamashita lavora con i PokéToon: nel giugno 2021 aveva già diretto il terzo episodio della serie, Blossom’s Dream (Yume no Tsubomi), anch’esso caratterizzato da un’animazione curatissima e uno stile visivo riconoscibile.

La produzione del nuovo corto è affidata a Studio Chromato e Studio Colorido. Studio Colorido è uno degli studi di animazione indipendenti più attivi in Giappone negli ultimi anni, con opere come Drifting Home e gli adattamenti anime di Burn the Witch di Tite Kubo nel proprio curriculum.

Lo staff tecnico del corto comprende Aya Satsuki (Romelia War Chronicle) alla sceneggiatura; Riiki Miura al character design e alla direzione dell’animazione, già presente come key animator in alcuni episodi di ONE PIECE; e Kyosuke Kagawa alla colonna sonora.

Il cast vocale include nomi di primissimo piano del doppiaggio giapponese. Kana Hanazawa presta la voce a Wartortle: una delle doppiatrici più prolifiche e riconoscibili del settore, con ruoli iconici in serie come Anohana, Steins;Gate e Demon Slayer. Sayaka Senbongi interpreta Rikuto, il giovane protagonista umano della storia. Tasuku Hatanaka è nel ruolo di Gaku — lo stesso doppiatore che dà voce a Reki Kyan in SK8 the Infinity, la cui seconda stagione è attesa per il 2027. Completano il cast Akiko Hiramatsu nel ruolo di Shuri e Michiyo Murase nei panni di Bellsprout.

La trama segue un ragazzo di nome Rikuto e la sua avventura estiva insieme a Wartortle. Il corto ha il tono leggero e delicato tipico della serie PokéToon, con narrazioni autoconcluse dedicate a singoli Pokémon.

I PokéToon sono una serie di ONA (Original Net Animation) avviata il 5 giugno 2020 sul canale YouTube giapponese di Pokémon. Ogni episodio ha uno stile grafico e una direzione artistica diversi, affidati di volta in volta a registi differenti. La serie conta attualmente 22 episodi, con il 22° — dedicato a Mabosstiff e Whimsicott — già fissato per il 19 agosto 2026. I cortometraggi sono poi stati pubblicati anche sul canale inglese e sulla piattaforma Pokémon TV. La serie si distingue dai canoni classici dell’anime Pokémon per l’assenza dei protagonisti della serie principale e per la varietà stilistica di ogni puntata.

Inoltre, il franchise Pokémon prosegue parallelamente su più fronti: la serie televisiva Pokémon Orizzonti è attualmente in onda con l’arco narrativo Wonder Voyage, dedicato alle nuove avventure di Liko e Roy. I PokéToon rappresentano un canale parallelo e complementare che amplia l’universo narrativo della serie con contenuti originali pensati per la fruizione digitale, al di fuori dei palinsesti televisivi tradizionali. Il corto è visibile gratuitamente sul canale YouTube ufficiale di Pokémon.

Infine, per chi vuole approfondire il formato dei corti Pokémon, un precedente PokéToon aveva già coinvolto il team di Chainsaw Man, confermando la tendenza del franchise ad attrarre talenti da produzioni di alto profilo.