Look Back: il film live action anche in Italia?

Stando a quanto riportato online (tra le fonti il giornalista Gianmaria Tammaro), Look Back, il film live action diretto dal Maestro Hirokazu Kore-eda, tratto dall’omonimo manga di Tatsuki Fujimoto arriverà anche in Italia, dopo l’uscita giapponese prevista l’11 settembre.

Fujino è una studentessa di quarta elementare che disegna un manga per il giornale della scuola. Grazie alla sua capacità e alla sua bravura diventa la più amata della classe. Quando un giorno viene a sapere che anche Kyomoto, una studentessa che si rifiuta di venire a scuola, vorrebbe presentare un manga per quel giornale, la situazione potrebbe cambiare. Le due diventeranno amiche, nemiche o qualcosa che sta nel mezzo? Il talento è una passione che si può condividere?

Look Back: data di uscita in Italia

Il film di Kore’eda (già vincitore del Japan Academy Award per Un Affare di Famiglia) è stato presentato in anteprima al 79° Festival del Cinema di Cannes. Il manga originario, pubblicato in Italia da Star Comics, ha già avuto un adattamento anime nel 2024, disponibile su Prime Video.

La pellicola arriverà nelle sale italiane il 21 gennaio 2027, distribuita da Lucky Red e BIM Distribuzione.

Il cast principale è formato da Natsuki Deguchi, che ha interpretato Sumire in Makanai, nei panni di Fujino, e da Furi Nanase nella sua versione da giovane; e da Aju Makita, che ha doppiato Kanna nel film d’animazione Il mese degli Dei, nel ruolo di Kyomoto, e da Rokka Okada nella sua versione da giovane.

Produce Daiju Koide per K2 Pictures, Aiuto regia Kensei Nakayama, Sceneggiatura Ryōko Taguchi, Colonna sonora Yūta Bandō, Direttore della fotografia Senzo Ueno, Responsabile delle luci Masachio Nishida, responsabile del suono Kazuhiko Tomita, Direzione artistica Shinsuke Kojima, Costumi a cura di Sachiko Ito, Supervisione trucco e acconciature Katsuhiko Yūmi, Casting Toshie Tabata, Yōko Yamashita, Supervisore effetti speciali Rinto Ueda, Produttore esecutivo Shinichi Muraoka.