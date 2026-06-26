The Ribbon Hero: svelati il secondo trailer e la data di uscita su Netflix

Il mondo dell’animazione si prepara a dare il benvenuto a una reinterpretazione moderna e affascinante di un grande classico del passato. In queste ore, i canali ufficiali di The Ribbon Hero, il lungometraggio animato liberamente ispirato al celeberrimo manga La principessa Zaffiro del maestro Osamu Tezuka, hanno rilasciato un secondo trailer promozionale ricco di sequenze inedite. Insieme al filmato, la produzione ha confermato che la pellicola debutterà in esclusiva mondiale sulla piattaforma di streaming Netflix il prossimo 8 agosto.

Il nuovo trailer offre anche un assaggio della colonna sonora principale, svelando il brano “Reborn”, una canzone carica di energia interpretata dal gruppo Girls Archives che fa da perfetto sfondo musicale alle immagini mostrate. Dal punto di vista visivo, il lungometraggio promette di essere un piccolo gioiello, grazie al lavoro dello studio OUTLINE e alla regia di Yuki Igarashi. Il comparto grafico unisce talenti straordinari, vedendo Kei Mochizuki alla guida del character design originale con la preziosa collaborazione di Mai Yoneyama, mentre i disegni per le animazioni sono curati da Issei Arakaki.

La sinossi ufficiale introduce una trama dalle forti sfumature epiche e drammatiche. Al centro delle vicende c’è la principessa Sapphire, fuggita dal regno perduto di Silverland dopo che una terribile calamità nota come “Nergal” ha ridotto in cenere la sua terra natia. Giunta nel regno di Goldland nel momento più buio della sua vita, la ragazza riesce faticosamente a trovare un barlume di speranza grazie all’affetto della popolazione locale.

Tuttavia, la minaccia di Nergal si ripresenta all’improvviso, pronta a distruggere anche questa nuova oasi di pace. Decisa a non perdere più nulla e a proteggere le persone che ama, Sapphire decide di asciugarsi le lacrime e impugnare la spada, trasformandosi in un’eroina pronta a sfidare il proprio destino. Il progetto promette di conquistare il pubblico unendo la nostalgia del mito classico a un’estetica visiva contemporanea e d’impatto.