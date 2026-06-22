Bleach: il ritorno di Tite Kubo è sempre più vicino!

La quarta e ultima parte dell’adattamento anime di Bleach: La Guerra dei Mille Anni è sempre più vicino. E poiché questo arco narrativo rappresenta i titoli di coda definitivi per Tite Kubo con la serie shonen iniziano a circolare voci secondo le quali tutti gli appassionati dovranno dire addio per sempre alla Soul Society. Sebbene queste affermazioni potrebbero non rivelarsi vere, l’adattamento anime ha dato nuova linfa vitale alla serie shonen, un tempo considerata una delle “Tre Grandi” e poi cancellata. Ma se Bleach potrebbe concludersi definitivamente, pare che Tite Kubo avrebbe già una storia su cui lavorare.

Diverse fonti online stanno confermando che il mangaka in questione si sta preparando a tornare sulla sua serie shonen soprannaturale, espandendo l’ultimo capitolo speciale pubblicato. Ci si sta riferendo a Bleach: No Breaths From Hell, ossia un capitolo completamente nuovo del franchise shonen, ambientato anni dopo la fine della Guerra dei Mille Anni. Con l’uscita su Weekly Shonen Jump nel 2021, si è parlato poco di un possibile ritorno del manga. Secondo molte voci online, questo nuovo “Arco Infernale” di Bleach arriverà dopo la conclusione di Sakamoto Days, che è nel pieno del suo arco narrativo finale. Sebbene nulla sia stato ancora confermato, Bleach che sfrutta il recente ritorno dell’anime avrebbe senso.

Lo speciale one-shot del 2021, Bleach: No Breaths From Hell, si è concluso con un cliffhanger piuttosto avvincente, portando molti lettori a credere che fosse solo questione di tempo prima di rivedere la Soul Society su Shonen Jump. Il capitolo del manga mostra un Ichigo adulto che vive la sua vita con Orihime e il loro figlio di nome Kazui. Apparentemente la vita sembra andare piuttosto bene per il “Sostituto Shinigami”, ma lo stesso non si può dire per tutti i suoi alleati.

Una delle rivelazioni più importanti di questo capitolo è che, quando un Capitano della Soul Society muore, è semplicemente troppo potente per essere reincarnato. Viene invece inviato nell’aldilà per agire come “guardiano” e usare la sua immensa forza per impedire agli abitanti infernali di fuggire. Naturalmente, i Capitani che vediamo tornare sono insoddisfatti della loro “ricompensa” e per questo diventano la nuova grande minaccia per la Soul Society.