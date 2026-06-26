Liar Game: trailer, visual e altre novità per la seconda parte dell’anime

Il letale gioco psicologico basato sulle bugie e sull’inganno si prepara a tornare sul piccolo schermo con risvolti ancora più intensi. La società REMOW ha ufficialmente diffuso un ricco pacchetto di aggiornamenti per la seconda parte di Liar Game, la serie animata realizzata dal rinomato studio d’animazione Madhouse. Questo secondo blocco di episodi ripartirà ufficialmente il prossimo 6 luglio, riprendendo la narrazione interrotta con l’attesissima quattordicesima puntata della serie.

Insieme al trailer inedito e alla nuova visual, la produzione ha svelato i dettagli relativi ai brani musicali che accompagneranno le prossime vicende. La nuova sigla di apertura si intitolerà “All in” e sarà eseguita dal gruppo Kroi, mentre il brano di chiusura sarà affidato ai muque con la canzone “Still Not Enough”. Per quanto riguarda lo streaming fuori dai confini asiatici, la piattaforma Crunchyroll si occuperà di distribuire i nuovi episodi in contemporanea mondiale, mantenendo la stessa copertura della prima metà e lasciando fuori soltanto i territori di Cina e Giappone.

Al centro del racconto troviamo Nao Kanzaki, una studentessa fin troppo ingenua che finisce intrappolata dentro un incubo finanziario chiamato proprio Liar Game. Si tratta di un torneo spietato dove i partecipanti si ritrovano in mano cifre astronomiche con l’unico scopo di rubarsele a vicenda usando qualsiasi tipo di frode. Disperata e incapace di mentire, la ragazza decide di chiedere aiuto a Shinichi Akiyama, un ex truffatore dal cervello sopraffino.

La storia segue fedelmente le tracce del capolavoro cartaceo di Shinobu Kaitani, pubblicato tra il 2005 e il 2015 sulle pagine di Weekly Young Jump. Parliamo di un thriller psicologico eccezionale che ha già avuto trasposizioni dal vivo in televisione, al cinema e persino a teatro. Sotto la guida del regista Yuzo Sato, l’anime punta a ricreare quella stessa opprimente tensione che ha reso celebre il manga, ricordandoci che fidarsi di qualcuno può costare carissimo.