Fool Night: annunciato l’anime, prima collaborazione in assoluto tra Sunrise e SHAFT su Netflix

Fool Night avrà un adattamento anime. La serie è tratta dal manga seinen scritto e illustrato da Kasumi Yasuda e pubblicato su Big Comic Superior di Shogakukan dal 13 novembre 2020. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer ufficiale e da una locandina che introduce l’ambientazione distopica dell’opera.

Questa produzione rappresenta la prima collaborazione in assoluto tra Sunrise e SHAFT. Due studi con identità stilistiche distinte si uniscono per questo progetto. Sunrise è noto per franchise come Gundam e I Cinque Samurai. SHAFT ha costruito la propria reputazione con titoli come la saga di Madoka Magica e Monogatari. La serie andrà in streaming in tutto il mondo su Netflix nel corso del 2026.

Fool Night, an exhilarating new sociopolitical murder mystery animated by Sunrise x Shaft. Premiering exclusively on Netflix this year! pic.twitter.com/VpSsf7lGic — Netflix Anime (@NetflixAnime) June 23, 2026

Lo staff annunciato comprende Atsuyuki Yukawa alla regia, Jin Tanaka alla series composition e Robert Sato al character design. La colonna sonora è affidata a Ryo Kawasaki.

Il cast principale è composto da Koki Uchiyama, che doppierà Toshiro Kamiya, e da Minako Kotobuki, che interpreterà Yomiko Horai. Tra i personaggi aggiuntivi figurano Toka Mimori (doppiato da Ryota Suzuki), Seras Ashrain (Saki Miyashita), Piggymaru (Ayami Tsukui) e Vicius. Kasumi Yasuda ha pubblicato un’illustrazione celebrativa in occasione dell’annuncio.

La storia è ambientata in un futuro lontano. Il cielo è coperto da nubi spesse e il sole è scomparso. Le piante sono appassite e la quantità di ossigeno disponibile continua a diminuire. L’umanità ha sviluppato una tecnologia che permette di trasformare le persone in vegetali, rendendole produttrici di ossigeno. I protagonisti si trovano davanti a una scelta: continuare a vivere nella consapevolezza di un futuro senza prospettive oppure sottoporsi alla trasformazione per contribuire alla sopravvivenza della specie. Il manga appartiene ai generi distopico, post-apocalittico e science fiction thriller.

Inoltre, Fool Night conta attualmente 11 volumi tankobon pubblicati in Giappone, con l’ultimo uscito il 30 luglio 2025. In Nord America la serie è edita da Viz Media, che ha pubblicato i primi sei volumi in inglese tra giugno 2024 e settembre 2025. Il manga ha ricevuto diversi riconoscimenti: era stato nominato al Next Manga Award 2022 nella categoria manga cartacei e aveva raggiunto il dodicesimo posto nella classifica Kono Manga ga Sugoi! 2023 per i lettori maschili. Era anche stato selezionato come candidato al Premio per il Miglior Fumetto al Festival Internazionale del Fumetto di Angoulême 2023.

In Italia il manga è distribuito da Dynit, che aveva annunciato il primo volume al Lucca Comics & Games 2022 insieme ad altri titoli seinen come Darwin’s Incident e Snowball Earth. La distribuzione streaming italiana dell’anime su Netflix non è ancora stata confermata con una data precisa.

