I CINQUE SAMURAI: arriva il sequel, ecco il video!

Una svolta epocale per il franchise cult degli anni ’80: Samurai Troopers (noto in Occidente come Ronin Warriors) torna con un sequel ufficiale, intitolato Yoroi Shin Den Samurai Troopers, previsto per gennaio 2026. L’annuncio della nuova serie, elaborata dallo studio Sunrise, è stato accompagnato da un teaser trailer e una visual che confermano la volontà di rilanciare questo universo per una nuova generazione.

Nuovi guerrieri e ambientazione contemporanea

Diversamente da un semplice reboot, Yoroi Shin Den rappresenta un vero e proprio sequel cronologico della serie originale, andata in onda anche in Italia agli inizi degli anni ’90 e composta da 39 episodi. Questa nuova incarnazione è ambientata nella Shinjuku moderna, dove cinque giovani Samurai Troopers ricevono nuovi “Yoroi Gear” per affrontare un’antica minaccia: il ritorno del malvagio imperatore demone Arago e del suo esercito di Youja.

Un cast eccezionale dietro le quinte

Alla regia troviamo Yoichi Fujita, noto per il suo lavoro su Gintama e Mr. Osomatsu; Shogo Muto, già capo sceneggiatore di Kamen Rider Build, si occupa della sceneggiatura; mentre Yuhei Murota gestisce il character design. La serie potrà contare sul contributo di Hideo Okamoto, designer originale delle armature nel primo anime, e di Shuji Katayama (colonna sonora), tra gli altri.

Nuovo protagonista

Il teaser ha presentato anche il nuovo protagonista, Gai, un ragazzo di 14 anni selezionato per indossare l’Armor of Blaze. Sarà doppiato da Hiiro Ishibashi, famoso per ruoli come Yuuga Ōdō in Yu‑Gi‑Oh! Sevens.

Un evento storico per i fan

A oltre 37 anni dal termine della serie originale e quasi 35 anni dall’ultima OVA (1991), il rilancio con un sequel diretto rappresenta un evento di grande rilievo nel panorama anime. Con Yoroi Shin Den, Sunrise intende unire la forza della nostalgia per i fan di lunga data e una rivisitazione moderna per coinvolgere i nuovi spettatori.

L’appuntamento è per gennaio 2026

Samurai Troopers tornerà sul piccolo schermo a gennaio 2026, pronto ad espandere un universo tanto amato quanto iconico. Segnate la data: Yoroi Shin Den sta per riscrivere la storia del franchise, tra combattimenti travolgenti, nuovi personaggi e antiche minacce.