BEAT & MOTION diventa un anime: lo studio MAPPA lancia il nuovo progetto per Netflix

Se vi piacciono i racconti giovanili incentrati su musica, arte e ambizioni personali, c’è un annuncio interessante da tenere d’occhio. Proprio di recente, durante la diretta streaming per celebrare i quindici anni dello studio MAPPA, la compagnia ha confermato i rumor che giravano da un po’, cioè la realizzazione dell’adattamento anime di BEAT & MOTION. L’annuncio ha fatto parecchio rumore tra gli appassionati, anche perché la produzione ha subito mostrato qualcosa di concreto pubblicando online un primo teaser trailer e una visual promozionale con il look dei protagonisti. Per vederlo però dovremo aspettare un po’, dato che l’uscita è prevista per il 2027, quando la serie sbarcherà in esclusiva mondiale sul catalogo di Netflix.

Tutto il progetto si basa sul manga originale di Naoki Fujita. Chi segue le uscite cartacee lo conoscerà sicuramente, visto che ha avuto un buon successo sulla piattaforma digitale Shonen Jump+ della Shueisha, dove è stato pubblicato tra il febbraio del 2023 e il gennaio del 2025, per poi essere racchiuso in sei volumi totali. Dietro le quinte dell’anime troveremo Yuki Komada alla regia e Misaki Morie a gestire i testi della sceneggiatura. Ci sono novità anche per le voci, dato che Shuichiro Umeda doppierà il protagonista Tatsuhiko Hirayama e Aya Gomazuru darà la voce a Nico Kashiwagi.

La trama racconta l’incontro ravvicinato tra due mondi creativi diversi ma incredibilmente vicini. Dopo una serata particolare che gli rivoluziona la vita, Tatsuhiko mette online un suo piccolo video d’animazione che nel giro di poche ore diventa virale sui social. Il filmato finisce sotto gli occhi di Nico, la sua cantante preferita, che ne rimane colpita e lo contatta per chiedergli di realizzare il videoclip della sua nuova canzone. Ma la vera sorpresa scatta al momento del loro primo incontro di lavoro. Tatsuhiko si rende conto che Nico è proprio la stessa ragazza misteriosa incontrata in quella notte speciale.