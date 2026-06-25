One Piece Heroines: il trailer ufficiale mostra l’attesissimo anime sulle protagoniste

Il mondo creato da Eiichirō Oda si prepara a brillare sotto una luce del tutto inedita. È stato finalmente rilasciato il primo trailer ufficiale di One Piece Heroines, l’attesissimo adattamento animato che metterà al centro della scena le protagoniste femminili della saga. Il filmato promozionale ha regalato ai fan anche un’importante anticipazione musicale, svelando che la colonna sonora del progetto sarà impreziosita dal brano “Blue Shining Star”, la nuova e intensa canzone firmata dalla celebre artista AiNA THE END.

Per vedere questa perla sul piccolo schermo l’attesa è ormai agli sgoccioli. Lo speciale, che adatterà il capitolo intitolato “Episode: NAMI”, andrà in onda il prossimo 5 luglio 2026, occupando lo slot temporale della serie regolare. Tratto dalle apprezzate light novel scritte da Jun Esaka e illustrate da Sayaka Suwa, questo spin-off si concentra su vicende quotidiane e retroscena inediti che non trovano spazio nella trama principale, arricchendo il tutto con elementi originali e una gradita apparizione speciale di Nico Robin.

La regia dello speciale è stata affidata a Haruka Kamatani, che guiderà un team composto da Takashi Kojima al character design, Momoka Toyoda alla sceneggiatura e Alisa Okehazama alla cura delle musiche. Una squadra di primissimo livello per dare vita a un’avventura dallo stile unico.

La trama di questo primo appuntamento promette di essere leggera ma estremamente affascinante. Tutto ha inizio quando Nami acquista un paio di scarpe che, purtroppo, si rivelano incredibilmente scomode. Decisa a chiedere spiegazioni, la navigatrice torna insoddisfatta al negozio. Qui fa la conoscenza di Lebno, un estroso designer che le propone un patto inaspettato: realizzerà per lei un paio di calzature uniche e su misura, create dall’artigiano Miucha, a patto che lei accetti di fargli da modella. Inizia così un bizzarro e stiloso incontro ravvicinato che promette di conquistare gli spettatori, mostrando un lato intimo e modaiolo del celebre membro della ciurma di Cappello di Paglia.