Link Click: la prima parte della terza stagione ha finalmente una data di uscita

Ottime notizie in arrivo per tutti gli appassionati di animazione asiatica. La nota piattaforma di streaming cinese Bilibili ha finalmente rotto gli indugi, comunicando che la prima parte della terza stagione di Link Click debutterà ufficialmente il prossimo 14 agosto 2026. L’annuncio, che la community internazionale attendeva ormai da parecchi mesi, è arrivato accompagnato da un trailer promozionale inedito e da una visual ufficiale che anticipano le atmosfere e lo stile dei prossimi episodi.

Sul fronte della produzione, il regista Haolin ha voluto chiarire che questo nuovo ciclo narrativo conterrà in tutto ventiquattro episodi. Si tratta di una mole di lavoro davvero notevole, che ha spinto il team di sviluppo a dividere la trasmissione in due blocchi distinti. Di conseguenza, dopo l’uscita delle prime puntate durante l’estate, la seconda metà della stagione arriverà sugli schermi soltanto nel corso del 2027. Per gli spettatori occidentali non ci saranno variazioni sulla distribuzione, dato che i diritti per lo streaming internazionale rimangono legati al catalogo di Crunchyroll.

La trama riprende le vicende dei due giovani protagonisti, Cheng Xiaoshi e Lu Guang, i quali gestiscono insieme il “Time Photo Studio”, un piccolo negozio di fotografia situato nel cuore di una moderna metropoli. Sfruttando i loro poteri soprannaturali, i due ragazzi riescono a entrare letteralmente dentro gli scatti fotografici portati dai loro clienti. Questa insolita attività permette alla coppia di rivivere i momenti passati, raccogliere indizi e risolvere questioni in sospeso rimaste bloccate nel tempo.

Ogni missione nasconde pericoli enormi e imprevisti continui, ma per i due amici nulla è più importante che portare a termine i compiti assegnati, a prescindere dai rischi temporali e personali coinvolti. Questo nuovo arco narrativo promette di approfondire i grandi misteri rimasti in sospeso alla fine dello scorso capitolo, portando avanti una delle produzioni più originali e seguite degli ultimi anni.