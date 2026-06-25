Keroro: un trailer esplosivo anticipa l’attesissimo ritorno al cinema

I nostalgici degli anime dei primi anni Duemila possono gioire, il sergente alieno più pasticcione della TV sta per fare il suo grande ritorno. Manca ormai pochissimo al debutto giapponese di Shin Gekijōban Keroro Gunsō: Fukkatsushite Sokkō Chikyū Metsubō no Kiki de Arimasu!, il nuovo attesissimo lungometraggio dedicato a Sgt. Frog. Per l’occasione, i canali ufficiali hanno rilasciato un trailer inedito che promette di catapultare i fan storici e le nuove generazioni nel bel mezzo di un’esilarante crisi planetaria.

La pellicola arriverà nelle sale nipponiche questo venerdì, 26 giugno, ponendosi come l’evento centrale delle celebrazioni per il ventesimo anniversario del franchise animato. Nato dalla mente di Mine Yoshizaki, il manga originale racconta le bizzarre sventure del sergente Keroro, un alieno dalle sembianze di rana arrivato sulla Terra con scopi di conquista. Peccato che, dopo aver perso la sua arma segreta e i contatti con il plotone, si sia ritrovato “ostaggio” della famiglia Hinata, costretto a sbrigare le faccende domestiche pur di avere una stanza da cui tramare un improbabile dominio del mondo.

Dietro la realizzazione di questo revival troviamo un team di tutto rispetto, guidato da BN Pictures. Il ruolo di capo regista e sceneggiatore è stato affidato a Yuichi Fukuda, affiancato alla regia da Fumitoshi Oizaki, mentre il character design è firmato da Satoshi Koike. Si tratta di un ritorno in grande stile per un brand che ha segnato un’epoca. La storica serie storica del 2004 ha tenuto compagnia agli spettatori per ben 358 episodi, seguita poi da un ulteriore adattamento nel 2014 e da diversi film di successo.

Il nuovo trailer, accompagnato da una visual ufficiale magnetica, anticipa un mix perfetto di comicità demenziale, citazionismo e azione leggera, elementi che hanno reso immortale l’opera. Resta da capire se Keroro riuscirà finalmente a conquistare la Terra o se, come al solito, finirà per farsi distrarre dai suoi amati modellini di Gunpla.