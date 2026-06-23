Kagurabachi: pausa fino ad agosto 2026, Hokazono rompe il silenzio

Kagurabachi si ferma. La serie di Takeru Hokazono, pubblicata settimanalmente su Weekly Shonen Jump di Shueisha, andrà in pausa a partire dall’uscita del numero 31 della rivista, in edicola il 29 giugno 2026. Il ritorno è previsto per agosto 2026.

La redazione di Weekly Shonen Jump ha comunicato la pausa dopo una serie di confronti diretti con l’autore. Gli ultimi mesi hanno rappresentato un periodo di lavoro intenso per Hokazono. La storia si trova in una fase narrativa densa, con flashback che approfondiscono personaggi centrali per il percorso del protagonista Chihiro Rokuhira, a partire da suo padre, il fabbro creatore delle spade incantate che sono al cuore dell’opera. A questo si è aggiunta la gestione delle pressioni legate alla produzione dell’adattamento anime, confermato per aprile 2027.

Hokazono ha pubblicato un messaggio diretto ai lettori dopo l’annuncio ufficiale: “Mi prenderò una piccola pausa. Per favore, aspettate pazientemente mentre cerco di rendere migliore Kagurabachi.”

Già in passato la serie si era fermata per un singolo numero a causa delle cattive condizioni di salute dell’autore. Quella era stata una pausa breve e improvvisa. Lo stop attuale ha una struttura diversa: dura un mese intero ed è stata pianificata insieme alla redazione, con una data di rientro già indicata.

La decisione, inoltre, è stata descritta come un passo verso un maggiore rispetto dei ritmi di lavoro degli autori. Le serializzazioni settimanali su riviste come Weekly Shonen Jump sono note per i carichi produttivi elevati. Ricordiamo che Jujutsu Kaisen e One Piece hanno vissuto situazioni simili in passato ed in entrambi i casi, le pause si sono rivelate necessarie per garantire la continuità e la qualità delle rispettive serie.

Kagurabachi ha debuttato su Weekly Shonen Jump nel settembre 2023 e racconta la storia di Chihiro Rokuhira, figlio di un leggendario fabbro, che intraprende un percorso di vendetta contro l’organizzazione criminale Hishaku dopo che questa ha ucciso suo padre e sottratto le spade incantate da lui forgiate.

In meno di tre anni di serializzazione, il manga ha superato i 4 milioni di copie in circolazione. In Italia è pubblicato da Star Comics, che ha accolto la serie con grande attenzione editoriale, organizzando eventi dedicati come la realizzazione di una katana celebrativa per il lancio del primo volume.

L’anime è affidato allo studio Cypic e sarà diretto da Tetsuya Takeuchi. Il protagonista Chihiro avrà la voce di Taihi Kimura. Hokazono stesso ha citato lo scontro tra Rock Lee e Gaara di Naruto per descrivere le aspettative che ha riposto nella regia di Takeuchi.

Infine segnaliamo che la pausa non coinvolge l’adattamento anime, la cui produzione prosegue regolarmente. I capitoli del manga riprenderanno ad agosto 2026, quando Hokazono tornerà sulle pagine di Weekly Shonen Jump.