Kagurabachi: il manga celebra un nuovo traguardo di vendite

Kagurabachi ha raggiunto traguardi su traguardi sin dal suo debutto nel 2023, e ne ha raggiunto un altro che continua a dimostrare perché sarà il prossimo manga a portare Shonen Jump sulle sue spalle per i prossimi anni. Per celebrare questo nuovo traguardo, il manga verrà affisso in uno dei luoghi più frequentati del Giappone per la promozione, e presto anche in diversi negozi.

L’account ufficiale X di Kagurabachi ha confermato che in soli 7 volumi, il manga ha raggiunto 2,2 milioni di copie in circolazione, vendite digitali incluse. Si tratta di un risultato estremamente impressionante che lo colloca tra i manga leggendari e più venduti. Per l’occasione, nuovi poster della serie saranno affissi in tutta Shibuya dall’8 aprile al 4 maggio. Inoltre, da giugno ad agosto 2025 sarà aperto un pop-up shop a Kyushu, Kanto e Kansai.

Questa notizia arriva poco dopo la rivelazione della copertina dell’ultimo volume della serie e, tra pochi giorni, saranno resi pubblici i dati di vendita della prima settimana del volume 7 di Kagurabachi. Per fare un paragone, My Hero Academia ha venduto circa 2,8 milioni di copie nei suoi primi 7 volumi, Jujutsu Kaisen circa 2,2 milioni e Chainsaw Man (che ha avuto uno dei migliori esordi) 2,8 milioni. Come potete vedere, Kagurabachi mostra i segni di essere uno dei manga più venduti nei prossimi anni e la sua popolarità è in continua crescita.

Kagurabachi ha conquistato Shonen Jump ed è attualmente una delle sue serie più popolari, nonostante sia in circolazione da solo un anno e mezzo. Tuttavia, ciò di cui ha veramente bisogno per decollare e raggiungere il successo globale è un buon adattamento anime che elevi il materiale originale e renda giustizia alle scene d’azione cinematografiche e adrenaliniche. Sebbene non ci siano notizie di un anime in arrivo a breve, circolano voci da fonti altamente attendibili che affermano che ci siano progressi dietro le quinte e, dato come i dirigenti di Shueisha hanno elogiato e promosso la serie, i fan possono aspettarsi un anime tra un paio d’anni.

Toyo Keizai ha riferito che Kagurabachi di Takeru Hokazono sarà adattato grazie alla collaborazione congiunta di Studio CyGames e Shochiku. Con grande sorpresa dei fan che si aspettavano che studi più grandi con un portfolio più impressionante, come Pierrot e Mappa, si aggiudicassero la serie, questa è un’ottima notizia, poiché questa joint venture consente allo studio più piccolo di dedicarsi completamente all’anime. Un buon esempio è Mushoku Tensei di Studio Bind, che ha un aspetto fantastico. Anche se l’annuncio ufficiale dell’anime Kagurabachi potrebbe richiedere del tempo, i fan possono stare certi che la serie è in lavorazione e che il successo di Hokazono arriverà sugli schermi prima del previsto.