Kagurabachi si prende una pausa: l’autore costretto a fermarsi per motivi di salute

Una notizia che ha colto di sorpresa i lettori: Kagurabachi sarà in pausa la prossima settimana a causa delle cattive condizioni di salute dell’autore, Takeru Hokazono. L’annuncio è arrivato tramite il numero più recente di Weekly Shonen Jump, dove è stato specificato che si tratta di una pausa temporanea legata a problemi fisici dell’autore, senza ulteriori dettagli al momento.

Una serie che ha attirato l’attenzione fin dal debutto

Kagurabachi è una delle nuove promesse del manga shonen. Lanciata nel 2023 su Shonen Jump, la serie ha rapidamente conquistato un seguito grazie al suo stile grafico d’impatto, alla narrazione serrata e al carisma del protagonista, Chihiro. Il manga racconta la storia di un giovane spadaccino in cerca di vendetta in un mondo dove le spade incantate e la magia sono strumenti di potere e oppressione.

Un momento delicato per l’autore

Le condizioni di salute degli autori sono un tema ricorrente nel panorama manga, spesso caratterizzato da ritmi di lavoro estenuanti e scadenze settimanali. Hokazono non è il primo, né sarà l’ultimo, autore a dover interrompere momentaneamente la pubblicazione per motivi fisici. La pausa è quindi accolta con comprensione e solidarietà da parte della community, che spera in un pieno recupero.

Ritorno previsto e aggiornamenti

Al momento non è stata annunciata una data precisa per il ritorno di Kagurabachi, ma la redazione di Weekly Shonen Jump ha rassicurato i lettori sul fatto che seguiranno aggiornamenti ufficiali non appena le condizioni dell’autore lo permetteranno. L’attesa potrà forse rallentare il ritmo della serie, ma non intacca l’entusiasmo di una community globale che ha già dimostrato un forte attaccamento all’opera sin dai suoi esordi. In Giappone come all’estero, Kagurabachi continua a essere tra i titoli più discussi e promettenti dell’attuale generazione di manga, e ogni capitolo viene seguito con attenzione dai lettori.