Kagurabachi: realizzata una katana per omaggiare il suo arrivo in Italia

La Kagurabachi Star Comics katana rappresenta un omaggio straordinario alla cultura giapponese realizzato per celebrare l’arrivo di questo attesissimo manga in Italia. Star Comics ha voluto fare le cose in grande, non solo personalizzando la linea M5 della Metro di Milano con le illustrazioni del manga, ma anche commissionando una vera katana artigianale.

La katana di Kagurabachi realizzata da un maestro italiano

La Kagurabachi Star Comics katana è stata creata dal rinomato fabbro italiano Michele Massaro, un artigiano che ha saputo fondere la tradizione italiana con l’ispirazione giapponese. Questa iniziativa speciale per celebrare il manga di Takeru Hokazono dimostra l’impegno di Star Comics nel valorizzare le opere che importa in Italia.

“Devo molto al Giappone, soprattutto per i concetti che ho potuto imparare riguardo il mio lavoro,” ha affermato Michele Massaro. “Rispetto e venero la cultura giapponese: ho sempre pensato che non avrei mai potuto realizzare una katana, perché nessuno è in grado di padroneggiare la loro arte segreta, se non pochi Maestri giapponesi. Ho però deciso di accettare di omaggiare il manga Kagurabachi con una katana di mia fattura, perché si tratta di un evento realizzato in coordinamento con il Giappone e perché ho avuto la libertà di creare una spada con i miei tipici segni stilistici, arrivando così a un’estetica personale che non copia, ma celebra la loro arte.”

Dove ammirare la Kagurabachi Star Comics katana

Gli appassionati della serie Kagurabachi potranno ammirare questa eccezionale katana durante la Milano Comics Week che si terrà oggi 14 marzo alla Feltrinelli di Piazza Piemonte dalle 17:30 alle 18:30. Per l’occasione sarà presente anche Michele Massaro che mostrerà al pubblico la Kagurabachi Star Comics katana che ha realizzato con tanto impegno e passione.

Le edizioni di Kagurabachi disponibili in Italia

Il primo volume di Kagurabachi è già disponibile in Italia in Variant Cover con box e gadget da martedì 11 marzo a 14,90€ in fumetteria, libreria e store online come Amazon. Questa edizione speciale è contenuta all’interno di un box da collezione progettato per contenere anche le edizioni variant dei numeri 2 e 3.

L’edizione Regular sarà invece disponibile a partire dal prossimo 18 marzo a 5,50€ negli stessi punti vendita.

Il fenomeno Kagurabachi nel mondo dei manga

Kagurabachi è diventato un fenomeno mondiale grazie alla sua storia avvincente e al suo stile unico. La serie, pubblicata originariamente su Shonen Jump, racconta le avventure di un giovane fabbro di spade che cerca vendetta per la morte del padre. L’opera di Takeru Hokazono ha conquistato rapidamente il pubblico internazionale, rendendo questo manga uno dei più attesi anche in Italia.

La Kagurabachi Star Comics katana rappresenta quindi non solo un omaggio alla cultura giapponese, ma anche un ponte tra l’artigianato italiano e l’arte nipponica dei manga, creando un connubio culturale unico nel suo genere.