The Heroic Legend of Arslan, la serie storica disegnata dalla creatrice di Fullmetal Alchemist, Hiromu Arakawa, sta per raggiungere il suo arco finale. Il manga, basato sulla celebre light novel di Yoshiki Tanaka (Legend of the Galactic Heroes), ha catturato l’attenzione degli appassionati di fantasy storico grazie alla sua trama ispirata alla Persia antica. Con […]