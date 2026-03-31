Pikachu: un’illustrazione originale arriva a 600.000 dollari all’asta

Questa è una di quelle notizie che fanno un attimo fermare e pensare a quanto certi personaggi siano diventati qualcosa di enorme nel tempo. Un disegno originale di Pikachu, realizzato nel 1998 da Ken Sugimori, è stato venduto all’asta per circa 600.000 dollari. Non una cifra qualunque, soprattutto considerando da dove arriva quel disegno e il periodo in cui è stato creato.

Non si parla di una carta o di qualcosa stampato in serie, ma proprio del foglio originale, quello disegnato a mano agli inizi di Pokémon. È uno di quei pezzi che hanno un peso diverso, perché riportano direttamente a quando il progetto stava ancora prendendo forma, prima che diventasse quello che conosciamo oggi.

Per rendersi conto ancora meglio della cifra, basta guardare un altro caso recente. Un’illustrazione di Sugimori con Dawn è stata venduta per circa 80.600 dollari. Anche quella è una cifra importante, ma il confronto fa capire subito quanto Pikachu giochi proprio in un’altra categoria.

Non è solo questione di rarità. Pikachu è diventato nel tempo il simbolo stesso della serie, riconoscibile anche da chi non segue Pokémon. Questo tipo di risultato riflette proprio quel legame che si è creato negli anni tra il personaggio e il pubblico.

In casi come questo, il valore non è dato solo dall’oggetto in sé, ma da tutto quello che rappresenta. Parliamo di un pezzo unico, legato a un momento preciso della storia del franchise, che per molti ha anche un valore emotivo oltre che collezionistico.

Vendite di questo tipo non sono così comuni, ma quando succedono finiscono per attirare attenzione anche al di fuori del solito giro di appassionati. In questo caso, più della cifra in sé, colpisce il fatto che si tratti di un disegno originale legato agli inizi del franchise, qualcosa che normalmente resta lontano dal mercato e difficilmente si vede circolare. È proprio questo tipo di pezzi a rendere situazioni come questa un po’ diverse dal solito.