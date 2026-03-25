One Piece: Oda celebra il successo del live-action con un’illustrazione speciale di Nami

La seconda stagione del live-action di One Piece ha debuttato su Netflix da ormai più di una settimana e l’entusiasmo ad essa legato non si è affatto placato. Dopo un’attesa di oltre due anni, la seconda stagione permette agli appassionati di seguire i Pirati di Cappello di Paglia vivere nuove avventure incontrando nuovi alleati e nemici. Proprio come la prima stagione, la serie torna con otto episodi, apportando notevoli modifiche rispetto al manga pur rimanendo fedele allo spirito della storia. La stagione si conclude con un grande colpo di scena, con i Pirati di Cappello di Paglia che accolgono un nuovo membro nell’equipaggio e si dirigono verso Alabasta. Eiichiro Oda si è dedicato con ancora maggiore impegno alla promozione dell’adattamento live-action, mentre Netflix si prepara per la terza stagione.

Dopo il successo della seconda stagione live-action, Netflix ha pubblicato sei episodi di una serie podcast il 13 marzo 2026. Il primo episodio vede protagonisti Iñaki Godoy ed Eiichiro Oda, che discutono di retroscena, easter egg e molto altro. Inoltre, il mangaka ha anche realizzato un’illustrazione speciale di Emily Rudd, l’attrice che interpreta Nami nell’adattamento live-action di One Piece.

Nami è uno dei personaggi più importanti della serie, ma anche tra quelli più amati dai fan. Nel corso dei decenni, Oda non ha mai nascosto quanto apprezzi la navigatrice della ciurma ed è uno dei motivi principali per cui i Pirati di Cappello di Paglia sono sopravvissuti nella Grand Line per così tanto tempo.

Per quanto riguarda Emily Rudd, la giovane attrice è spesso elogiata per la sua interpretazione nella serie live-action fin dalla prima stagione. Ogni membro del cast è stato scelto personalmente da Oda, inclusa Rudd, e il mangaka è sempre pronto a mostrare il suo apprezzamento per gli attori.

L’ultima stagione della serie live-action è solo l’inizio del viaggio della ciurma nella Grand Line, che è diretta verso Alabasta. La ciurma arriverà sull’isola nella prossima stagione, la terza, attualmente in produzione, le cui riprese, nonostante non si conosca la data di uscita, sono iniziate già da un po’.

L’arco di Alabasta svelerà il vero obiettivo della Baroque Works e il motivo per cui ha bisogno di Nico Robin al suo fianco. Inoltre, la prossima stagione introdurrà nuovi personaggi e membri dell’organizzazione di Crocodile che si opporranno alla ciurma.