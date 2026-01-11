Hell’s Paradise: Netflix svela brutte notizie sulla seconda stagione

La prima stagione di Hell’s Paradise si è conclusa più di due anni fa e finalmente la serie shonen è pronta a tornare sul piccolo schermo con l’attesissima seconda stagione. Il manga scritto e disegnato da Yuji Kaku si è concluso nel 2021 ma l’anime è ancora nelle fasi iniziali della storia. Sebbene un sequel sia stato confermato subito dopo il finale della prima stagione, i fan non hanno ricevuto aggiornamenti importanti fino al 2024, durante il Jump Festa 2025.

Un anno dopo, allo stesso evento, la serie è tornata a dare aggiornamenti presentando un nuovo trailer che metteva in risalto la splendida animazione e anticipava cosa aspettarsi dalla storia. Considerando che la serie manga è spesso elogiata per le sue splendide illustrazioni, MAPPA non ha esitato a fare di tutto per fare lo stesso. Il trailer mette in luce i pericoli di Shinsenkyō, dove Gabimaru, il resto dei detenuti e i samurai stanno cercando un leggendario Elisir della Vita.

Purtroppo, l’account X ufficiale di Netflix Anime ha confermato che la prossima stagione di Hell’s Paradise sarà disponibile solo in Asia su Crunchyroll l’11 gennaio 2026. La storia è incentrata su Gabimaru, l’assassino più forte e spietato del suo villaggio, Iwagakure. Ritrovandosi nel braccio della morte, ha una sola possibilità di ottenere la libertà, ma la richiesta è molto più grande di quanto si aspettasse. Il compito che gli è stato affidato è quasi impossibile da portare a termine, poiché dovrebbe trovare l’Elisir di Lunga Vita su un’isola misteriosa da cui nessuno torna vivo. La prima stagione si conclude con un cliffhanger importante, in cui Gabimaru e il suo gruppo si preparano ad avventurarsi ulteriormente nell’isola.

La seconda stagione riprenderà la storia da quel punto e adatterà l’arco narrativo di Hōrai, il più lungo del manga che si estende per 51 capitoli. Mentre Gabimaru e i suoi alleati esplorano la pericolosa isola alla ricerca del leggendario elisir, incontrano nuovi e più potenti nemici, tra cui l’élite Yamada Asaemon e gli Shinobi di Iwagakure. La missione, già difficile, prende una piega inaspettata con il loro arrivo, mettendo a rischio la vita dei condannati a morte e dei samurai che li accompagnano. Inoltre, gli abitanti dell’isola affrontano conflitti interni, tra cui il gioco di potere di Zhu Jin con il Banko, intensificando ulteriormente le sfide dei personaggi. Il manga ha un totale di quattro archi narrativi, con Hōrai come terzo e l’Arco della Partenza che conclude questa storia epica.