Daemons of the Shadow Realm: svelati nuovi personaggi dopo l’episodio 9

L’universo animato di Daemons of the Shadow Realm continua ad allargarsi, portando sullo schermo nuovi volti e, soprattutto, nuove voci. Subito dopo la messa in onda del nono episodio della serie, la produzione ha infatti annunciato ufficialmente l’ingresso di diversi doppiatori all’interno del cast vocale. Questa tornata di annunci va ad arricchire un comparto tecnico già di altissimo livello, introducendo interpreti molto noti tra gli appassionati di animazione giapponese per dare vita ai personaggi e agli spiriti che popolano la storia.

Tra le novità principali spiccano Yu Shimamura e Hayato Fujii, che presteranno la voce rispettivamente a Natsuki e Fuyuki Kuroya. Accanto a loro, faremo la conoscenza di entità decisamente particolari: Ako Mayama doppierà il daemon Tenaga, mentre il veterano Shigeru Chiba interpreterà Ashinaga. Infine, Ayumu Murase è stato scelto per dare la voce a Whisper ed Embrace, la coppia di creature mistiche conosciuta collettivamente con il nome di Blacklist. Chi segue gli episodi ogni settimana su Crunchyroll noterà quindi questi nuovi ingressi nei prossimi passaggi della storia.

Dietro al progetto c’è il noto studio Bones, guidato dal regista Masahiro Ando, che si sta occupando di trasporre l’omonimo manga di Hiromu Arakawa. Parliamo della stessa autrice che ha firmato il leggendario Fullmetal Alchemist, e che dal 2021 pubblica questa nuova opera su Monthly Shonen Gangan. L’accoglienza del pubblico è stata ottima fin da subito proprio grazie a questa atmosfera cupa.

Al centro di tutto ci sono Yuru e Asa, due gemelli che possiedono il diritto di nascita per controllare i Daemon, spiriti guerrieri che lottano sempre in coppia. Il problema è che i due ragazzi sono cresciuti separati e non sanno nulla del loro passato. La serie segue i loro sforzi per potersi ritrovare, capire il segreto del loro sangue e salvare il mondo da un disastro imminente, regalando continui colpi di scena tra azione pura e segreti oscuri.