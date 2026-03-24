Daemons of the Shadow Realm: un debutto che mette subito le basi per qualcosa di interessante

In questi giorni ho avuto modo di vedere in anteprima il primo episodio di Daemons of the Shadow Realm, e la sensazione è stata chiara fin da subito. Non è una partenza che punta a stupire con effetti esagerati, ma una di quelle che ti prende piano e ti fa capire che sotto c’è qualcosa che vale la pena seguire.

La serie, creata da Hiromu Arakawa, parte da un’idea semplice ma che funziona. In questo mondo ci sono persone capaci di controllare entità soprannaturali chiamate Daemons, e al centro della storia ci sono due gemelli, Yuru e Asa, legati a qualcosa di molto più grande di quello che sembra all’inizio.

Il primo episodio si prende il suo tempo per farti entrare nel mondo della serie. Non espone tutto subito, ma lascia spazio all’atmosfera e a quei dettagli che piano piano iniziano a incuriosire. Il ritmo resta equilibrato e riesce a coinvolgere senza spiegare troppo fin dall’inizio.

A livello visivo si sente la mano dello studio Bones Film, con una regia solida affidata a Masahiro Ando. Le animazioni sono fluide e pulite, ma soprattutto c’è una cura particolare nelle ambientazioni e nei dettagli, che aiutano a rendere il mondo credibile fin da subito.

Interessante anche il design dei Daemons, che riescono a distinguersi senza risultare troppo caotici. Si vede che dietro c’è uno studio attento, e questa cosa si nota già dal primo episodio.

Per quanto riguarda il comparto sonoro, la colonna sonora accompagna bene le scene senza essere invasiva, mentre l’opening “Time to Fly” di Vaundy dà subito energia alla serie. Anche l’ending, “Let’s Fly” di yama, si inserisce bene nel mood generale.

La sensazione, dopo questo primo episodio, è che la serie abbia messo delle basi solide. Non viene rivelato tutto subito, ma si percepisce chiaramente che la storia ha margine per crescere e sorprendere.

L’anime sarà disponibile su Crunchyroll dal 4 aprile 2026, con nuovi episodi ogni sabato. Se il livello resta questo, potrebbe essere una delle serie da tenere d’occhio in questa stagione.