Daemons of the Shadow Realm: nuovo trailer e data di uscita svelati al New York Comic Con 2025

Il nuovo progetto dell’autrice di Fullmetal Alchemist sta finalmente per prendere vita anche in versione anime. Daemons of the Shadow Realm, adattamento del manga di Hiromu Arakawa, arriverà ad aprile 2026 e sarà trasmesso per due cour di fila, quindi ci aspetta una stagione bella corposa, piena di azione e momenti intensi.

La serie sarà disponibile in streaming su Crunchyroll in contemporanea con il Giappone, così tutti potranno guardarla insieme fin dal primo episodio, senza spoiler in mezzo.

Alla regia troveremo Masahiro Ando, mentre la composizione della serie è affidata a Noboru Takagi. Il design dei personaggi porta la firma di Nobuhiro Arai, e la colonna sonora è curata da Kenichiro Suehiro. L’animazione sarà realizzata dallo studio BONES Film, una garanzia di qualità per gli amanti delle serie d’azione e fantasy.

Il manga, iniziato a dicembre 2021 su Monthly Shonen Gangan di Square Enix, ha già raggiunto il decimo volume in Giappone e sta continuando a conquistare sempre più lettori. È una storia che mischia mistero, azione e dramma familiare, con quel tocco inconfondibile di Arakawa che rende tutto più profondo e coinvolgente.

La trama ruota attorno a due gemelli, Yuru e Asa, nati con un destino fuori dal comune: controllare potenti entità soprannaturali chiamate “Daemons”. Separati da piccoli, i due dovranno affrontare un lungo viaggio per ritrovarsi e scoprire la verità sulle proprie origini, e sul mondo che li circonda. Un racconto che promette emozioni forti, con il tipico tocco di Arakawa: mondi complessi, legami profondi e una riflessione costante sul peso delle scelte.

Con un nuovo trailer già mostrato e l’uscita fissata per la primavera 2026, Daemons of the Shadow Realm si prepara a diventare uno degli anime più attesi dell’anno. Le prime immagini hanno già acceso la curiosità dei fan, mostrando ambientazioni mozzafiato e un’atmosfera intensa che richiama il miglior stile di Arakawa. E considerando la firma dell’autrice, le aspettative non potrebbero essere più alte.