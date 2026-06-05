The New Prince of Tennis: il manga si concluderà ufficialmente con il volume 48

Il viaggio della saga tennistica più famosa e fuori di testa del panorama fumettistico giapponese è arrivato ormai alle sue battute finali. Direttamente dai testi personali scritti da Takeshi Konomi nei ringraziamenti dell’ultimo tankobon distribuito nelle librerie nipponiche, è arrivata la conferma ufficiale che il manga The New Prince of Tennis terminerà in modo definitivo con l’uscita del volume numero 48. La notizia ha fatto subito il giro dei principali canali social mondiali, colpendo i tantissimi lettori di vecchia data che da anni seguono le assurdità, i tornei e le sfide incredibili di Ryoma Echizen e di tutti gli altri carismatici atleti della serie.

In questo momento i giochi si stanno stringendo in maniera netta, con gli ultimissimi capitoli della storia che stanno uscendo mese dopo mese sulla nota rivista Jump SQ edita da Shueisha, portando la trama verso il climax conclusivo. Per salutare i fan come si deve e mettere un punto fermo a questo lunghissimo percorso editoriale durato decenni, la casa editrice e il maestro Konomi hanno deciso di organizzare un appuntamento speciale per il prossimo mese di luglio, un grande evento celebrativo chiamato “Surprise Summit”. In quella sede verranno svelati contenuti unici, retroscena inediti e varie iniziative promozionali per omaggiare degnamente il franchise prima del congedo definitivo dalle edicole.

Nato originariamente come sequel diretto della prima storica serie di fine anni Novanta, questo secondo filone narrativo ha saputo spingere ancora più oltre i limiti fisici del genere sportivo classico. Nel corso del tempo ha trasformato i match sul campo da gioco in veri e propri scontri epici dotati di colpi spettacolari, dinamiche quasi fantascientifiche ed effetti speciali che hanno completamente ridefinito i canoni tradizionali dei manga di questo tipo.

Con la chiusura programmata al traguardo del volume quarantotto, si conclude una fetta di storia editoriale importantissima che ha accompagnato diverse generazioni. Gli appassionati storici e i nuovi lettori si preparano quindi a vivere gli ultimi, intensissimi scambi di una narrazione che ha saputo lasciare un segno indelebile e assolutamente inconfondibile nel mondo delle produzioni nipponiche.