Smoking Behind the Supermarket with You: i mini-episodi dell’anime sono ora su Crunchyroll

Smoking Behind the Supermarket with You, l’atteso adattamento anime del manga di Jinushi è stato pubblicato su Crunchyroll. La piattaforma ha reso disponibili i primi 12 mini-episodi della serie, permettendo agli abbonati di scoprire in anticipo la storia prima del debutto televisivo ufficiale previsto per luglio 2026.

I 12 mini-episodi, della durata di circa 10 minuti ciascuno, corrispondono ai primi 6 episodi della versione broadcast, presentati in ordine cronologico. In Giappone la medesima anteprima era stata resa disponibile su ABEMA per gli abbonati premium a partire dal 3 giugno 2026.

L’anime è prodotto dallo studio Asahi Production, con la regia affidata a Masato Suzuki e Aoi Mori. La composizione della serie è curata da Mio Inoue, già nota per il lavoro su My Awkward Senpai. Il character design è opera di Tomoka Otaki, mentre le musiche originali portano la firma di Shin Kono e Sayaka Aoki.

Il cast vocale principale vede Takuya Sato nel ruolo del protagonista Sasaki e Seena Hoshiki in quello di Yamada / Tayama. Tra i doppiatori secondari sono stati confermati Toa Yukinari nella parte di Goto, Megumi Toyoguchi in quella di Ono, Rikuya Yasuda come Obata e Yoko Hikasa nel ruolo di Maezawa.

Sasaki è un impiegato di quarantacinque anni logorato dalla routine lavorativa. Il suo unico sollievo quotidiano è una sigaretta e il sorriso cordiale di Yamada, la cassiera del supermercato sotto casa. Una sera, rientrato tardi dopo un turno estenuante, non trova Yamada al suo posto. Abbattuto e senza un posto dove fumare, incrocia una giovane donna con i piercing che lo invita a fumare con lei. La donna si presenta come Tayama: Sasaki non si rende conto che si tratta della stessa Yamada, completamente trasformata al di fuori del lavoro. Nasce così una doppia relazione, tra l’impiegato ingenuo e le due facce di una stessa persona, che intreccia silenzi, confidenze notturne e un’ironia sottile.

Smoking Behind the Supermarket with You nasce come webcomic pubblicato su Twitter nel marzo 2022 dall’autrice Jinushi. Il primo capitolo ottenne oltre 190.000 like in pochi giorni, superando i 2,5 milioni di like totali entro giugno 2022. La serializzazione regolare è iniziata su Monthly Big Gangan di Square Enix nell’agosto dello stesso anno. Inoltre, il manga ha vinto il Next Manga Award 2022 nella categoria web, si è classificato settimo nel Kono Manga ga Sugoi! 2023 per la categoria maschile e ottavo al Manga Taisho della sedicesima edizione.

In Italia la serie è pubblicata da J-POP Manga, con almeno 6 volumi già disponibili o in programma. I volumi in lingua inglese sono distribuiti da Square Enix Manga & Books, con il primo uscito il 20 febbraio 2024.

Smoking Behind the Supermarket with You è ora disponibile su Crunchyroll con i 12 mini-episodi in anteprima. Infine il simulcast completo partirà nel corso di luglio 2026, con nuovi episodi distribuiti settimanalmente. Per ulteriori aggiornamenti sull’anime, consulta la nostra prima notizia dedicata alla serie e il nostro articolo su trailer e visual.

