Smoking Behind the Supermarket with You si mostra con trailer e visual: appuntamento a luglio 2026

Durante l’AnimeJapan 2026 sono arrivati nuovi dettagli su Smoking Behind the Supermarket with You, insieme al trailer principale e a una nuova key visual. L’anime è previsto per luglio 2026, e questo primo materiale permette finalmente di farsi un’idea più concreta del progetto.

Il trailer punta molto sui momenti quotidiani, con un ritmo tranquillo e scene che sembrano voler raccontare qualcosa di semplice ma allo stesso tempo personale. Non ci sono grandi eventi o colpi di scena evidenti, ma proprio per questo riesce a trasmettere un’atmosfera diversa dal solito, più legata ai piccoli dettagli.

Sono stati annunciati anche gli artisti delle canzoni. L’opening sarà affidata a Zutomayo, mentre l’ending, intitolata “Fiction”, sarà cantata da imase ed è già presente nel primo video promozionale.

La storia segue Sasaki, un uomo di quarantacinque anni ormai stanco della routine lavorativa. Il suo unico momento di pausa è legato a una sigaretta e a un breve scambio con Yamada, una cassiera del supermercato. Un giorno però le cose cambiano, quando incontra una donna diversa dal solito, Tayama, che lo invita a fumare insieme a lei. Da lì inizia un rapporto che sembra semplice, ma che nasconde qualcosa in più.

L’anime è tratto da un manga nato inizialmente su X e poi pubblicato nella rivista Big Gangan. Il titolo ha ottenuto anche un buon riscontro, arrivando primo nella categoria Web Manga dei Next Manga Awards 2022. In Italia, la pubblicazione è curata da J-POP Manga.

Alla regia troviamo Masato Suzuki e Aoi Mori, con animazione affidata a Asahi Production.

Per ora quello che emerge è un progetto che punta più sull’atmosfera e i dialoghi, lasciando spazio ai personaggi e alle loro interazioni. Resta da vedere come verrà sviluppato nel corso degli episodi. Soprattutto considerando quanto il peso della storia sembri poggiare proprio sui dialoghi e sui momenti più intimi.