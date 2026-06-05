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DanDaDan: il manga supera i 14 milioni di copie e si prepara alla terza stagione

Eleonora Masala 05/06/2026

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La popolarità di DanDaDan continua a salire alle stelle, posizionando il manga di Yukinobu Tatsu tra i veri pesi massimi della piattaforma Shonen Jump+. Gli ultimi dati ufficiali parlano chiaro, l’opera ha appena abbattuto il muro dei 14 milioni di copie distribuite in tutto il mondo. Questa cifra impressionante tiene conto dei volumi che vanno dal primo fino al ventiquattresimo, calcolando sia i classici volumetti stampati in libreria sia le copie acquistate in formato digitale. Un traguardo numerico pesante, che dimostra quanto la serie sia ormai diventata un fenomeno globale capace di attrarre lettori di ogni tipo.

I festeggiamenti per i fan non si fermano qua, dato che, come ben sappiamo, l’orizzonte si prospetta decisamente ricco anche sul versante dell’adattamento televisivo. La macchina produttiva si è già messa in moto confermando l’arrivo della terza stagione dell’anime, che farà il suo debutto ufficiale sugli schermi nel corso del 2027. Questa pianificazione a lungo termine evidenzia l’enorme fiducia riposta nello studio d’animazione e nel comitato di produzione, decisi a mantenere altissimi gli standard visivi che hanno decretato il successo planetario delle prime puntate dello show.

Per chi ancora non conoscesse le bizzarre premesse di questa storia, DanDaDan si configura come un action fantascientifico e paranormale fuori dagli schemi. Al centro della vicenda troviamo il legame strambo tra un ragazzo appassionato di ufologia e alieni e una studentessa dal carattere forte crede fermamente nel soprannaturale e nei fantasmi, che si rivela essere la nipote di una potente medium spirituale. La trama prende una piega decisamente surreale e comica quando i due adolescenti si ritrovano a collaborare e a combattere contro minacce dell’occulto per un motivo a dir poco bizzarro, recuperare gli attributi fisici che il protagonista ha tragicamente perso a causa del furto da parte di uno spettro. Da quel momento, le loro vite si trasformano in un turbine di battaglie frenetiche, inseguimenti assurdi e minacce interdimensionali che ridefiniscono continuamente il concetto di divertimento.

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