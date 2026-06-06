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My Hero Academia: annunciata la grande mostra per i dieci anni dell’anime

Eleonora Masala 06/06/2026

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Il franchise di My Hero Academia si prepara a festeggiare il decimo anniversario, un traguardo storico per il suo adattamento televisivo. Era il lontano aprile del 2016 quando andò in onda il primo, storico episodio. Proprio per questa ricorrenza così importante, il comitato di produzione ha deciso di fare un regalo enorme a tutti gli appassionati, confermando l’apertura di un grande evento espositivo battezzato “OUR HERO”. Questo progetto nasce proprio con l’intento di far fare un tuffo nel passato ai visitatori, portandoli a rivivere le tappe fondamentali, i momenti chiave e i miglioramenti visivi che hanno accompagnato Deku e gli altri ragazzi della classe 1-A durante questo lungo viaggio.

Il calendario della fiera ha già preso forma in modo definitivo. Ci saranno due tappe principali sul suolo giapponese: la primissima inaugurazione è prevista a Tokyo il prossimo venerdì 8 gennaio 2027, dopodiché i padiglioni verranno smontati e trasferiti nella città di Osaka, dove l’apertura al pubblico scatterà venerdì 5 marzo 2027. Chi avrà la fortuna di entrare nei padiglioni si troverà immerso nel dietro le quinte dell’opera. L’organizzazione ha confermato la presenza dei disegni originali fatti a mano dagli animatori, fogli di produzione, installazioni tridimensionali pesanti, filmati speciali montati per l’occasione e una marea di angoli fotografici in cui scattarsi foto ricordo con i propri beniamini.

Per dare una marcia in più all’annuncio, i profili social hanno lanciato un breve video promozionale e una locandina inedita disegnata appositamente per la mostra, che mette in vetrina Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki e l’intramontabile All Might. Questo splendido artwork non resterà un caso isolato, perché lo staff ha promesso l’arrivo di altre immagini promozionali nel prossimo futuro. Tutto questo blocco di illustrazioni esclusive finirà dritto sui tantissimi prodotti di merchandising distribuiti negli store interni alla mostra, tra portachiavi, poster e pezzi rari introvabili altrove. Per accaparrarsi i biglietti d’ingresso e spulciare i listini dei prezzi della fiera occorrerà aspettare i mesi invernali, quindi l’unica cosa da fare adesso è attendere i prossimi post dello staff.

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