Naoko Takeuchi supporta il marito con un’illustrazione crossover tra Sailor Moon e Hunter x Hunter

La coppia più iconica del mondo manga ha colpito ancora (i nostri cuori).

Naoko Takeuchi la creatrice di Sailor Moon, ha pubblicato una nuova illustrazione per incoraggiare il marito Yoshihiro Togashi, il mangaka di Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho, tornando così a utilizzare i suoi personaggi in un contesto che mescola i due universi creativi della coppia.

Non è la prima volta. Negli ultimi anni, i due si sono scambiati omaggi artistici reciproci con una certa regolarità. Togashi ha pubblicato sul suo account X una serie di illustrazioni che includevano personaggi di Sailor Moon tra cui Gon Freecss affiancato da cinque delle Sailor Guardian, ottenendo milioni di impression in poche ore.

A gennaio 2026, in un aggiornamento sullo stato del manga, aveva disegnato Sailor Mars con in mano un ofuda su cui invece del tradizionale Akuryo Taisan era scritto “bozza del capitolo 412 completata”, un modo giocoso per comunicare ai fan i progressi del suo lavoro usando l’iconografia della moglie.

Questa volta tocca a Takeuchi restituire il gesto, pubblicando un’illustrazione dedicata proprio a Togashi. L’iniziativa rientra in una tradizione informale ma molto amata dai fan: quella di vedere i due autori sostenersi a vicenda attraverso la loro arte, trasformando riferimenti incrociati tra Sailor Moon e Hunter x Hunter in piccoli eventi social ogni volta che vengono condivisi.

Per chi non conosce la storia dietro questa coppia, vale la pena ricapitolarla. Takeuchi e Togashi si incontrarono nel 1997 a una riunione di mangaka legati a Weekly Shonen Jump, organizzata da Kazushi Hagiwara. I due si sposarono il 6 gennaio 1999.

La cerimonia fu officiata nientemeno che da Kotono Mitsuishi, la voce di Usagi Tsukino nell’anime originale di Sailor Moon e da Nozomu Sasaki, voce di Yusuke Urameshi in Yu Yu Hakusho. Una storia d’amore nata e battezzata sotto il segno del manga.

I legami creativi tra i due non si limitano ai social.

Dopo la fine di Sailor Moon, Takeuchi collaborò per un periodo come assistente di Togashi, aggiungendo retini e lavorando sugli sfondi dei primissimi capitoli di Hunter x Hunter. Tracce della sua estetica sono visibili ancora oggi nella serie, in personaggi che sembrano usciti direttamente dall’universo shojo della moglie.

Gesti come questo, piccoli, affettuosi, pubblici, ricordano ai fan che dietro due delle serie più amate della storia del manga c’è anche una delle storie d’amore più belle del settore.