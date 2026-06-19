Gundam: Tokyo dice addio al suo gigante – la statua a Odaiba verrà rimossa ad agosto

Gli appassionati di animazione giapponese e i tantissimi turisti che pianificano un viaggio nel Sol Levante dovranno presto fare i conti con un cambiamento storico nel panorama di Tokyo. Bandai Namco ha infatti annunciato in via ufficiale che l’iconico Unicorn Gundam a grandezza naturale, situato sulla suggestiva isola artificiale di Odaiba, terminerà la sua esposizione alla fine di agosto del 2026. La notizia ha immediatamente fatto il giro delle community globali, lasciando un pizzico di amaro in bocca ai fan che consideravano questa installazione una tappa fissa e imperdibile della capitale.

Il monumentale mecha bianco, alto quasi venti metri e posizionato davanti al noto centro commerciale DiverCity Tokyo Plaza, ha protetto simbolicamente la baia fin dal suo debutto nel settembre del 2017. In questi nove anni di permanenza, il robottone è diventato uno dei monumenti pop più fotografati al mondo, grazie anche alla sua spettacolare capacità di illuminarsi e attivare piccoli movimenti meccanici per passare dalla modalità “Unicorn” a quella “Destroy” durante gli show serali.

Non si conoscono ancora i motivi precisi dietro alla decisione di smantellare la struttura, ma l’azienda ha comunque promesso un finale in grande stile per celebrare degnamente il suo enorme successo culturale. Prima della rimozione definitiva di fine estate, la statua riceverà un restyling estetico temporaneo con delle esclusive decorazioni adesive progettate dal mecha designer originale Hajime Katoki. Inoltre, l’intera area circostante ospiterà una fitta serie di eventi speciali, spettacoli e proiezioni commemorative per dare l’ultimo saluto al colosso.

Chi si trova in Giappone o ha in mente di andarci nei prossimi mesi ha quindi un’ultima, preziosa finestra di tempo per ammirare questa meraviglia ingegneristica prima che saluti per sempre Odaiba. C’è comunque una speranza per il futuro: la rimozione fa parte di un piano più ampio chiamato “Gundam Landmark Concept”, volto a creare nuove e ancora più ambiziose attrazioni dedicate al franchise in giro per il Paese.