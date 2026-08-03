The Promised Neverland: una nuova illustrazione celebra l’atteso revival

The Promised Neverland si prepara a un grande ritorno in occasione del decimo anniversario del suo debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Il manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu ha debuttato sulla famosa rivista giapponese nel 2016 e riscuotendo un grande successo. Tuttavia quello che è ben impresso nella mente degli appassionati è senza dubbio l’adattamento anime, ampiamente considerato un fallimento in quanto non ha adattato gran parte della storia originale.

Se The Promised Neverland non ha avuto molta fortuna con l’adattamento anime, il manga continua ad avere moltissimi fan anche dopo tutto questo tempo. Infatti, in occasione del suo decimo anniversario, The Promised Neverland ha dato il via a una serie di nuovi progetti per il futuro. Tra le novità, spicca una nuovissima illustrazione della mangaka Posuka Demizu, che mostra il ritorno del trio protagonista composto da Emma, ​​Norman e Ray insieme ad altri personaggi secondari importanti.

The Promised Neverland ha avviato il suo ritorno per il decimo anniversario, con una serie di nuovi progetti in programma per il franchise. Quelli più rilevante è il ritorno del manga con un nuovo capitolo per celebrare questo traguardo e sarà pubblicato su Shonen Jump quest’estate. È stato confermato il ritorno di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, i mangaka di The Promised Neverland, sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha per una nuova storia spin-off sempre per i 10 anni della serie e al momento non ci sono dettagli su cosa aspettarsi. La prima immagine di questo spin-off mostra alcuni personaggi visibilmente cresciuti, come anticipato alla fine della serie originale, quindi potrebbe trattarsi di un sequel o di un epilogo interessante.

Il manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu è uno dei franchise più importanti di Shonen Jump degli anni 2010, anche se ha sofferto molto la contrastante opinione dei fan tra il manga, ricco di colpi di scena e scenari al cardiopalma, e la serie televisiva che non ha nemmeno adattato interamente una delle migliori storie mai pubblicate dalla rivista. La seconda stagione, infatti, ha saltato interi archi narrativi.

Questo ha lasciato perplessi sia chi aveva visto l’anime che chi non aveva mai letto il manga, e The Promised Neverland è rimasto in un limbo di confusione tra i fan. L’eredità del suo finale è stato macchiato a lungo termine e, sfortunatamente, il lavoro scadente dell’adattamento anime influenzerà per sempre il modo in cui verrà ricordato rispetto ad altre serie. Ma è possibile che The Promised Neverland riuscirà a riscattarsi con il revival in arrivo.