Annunciata una nuova serie anime dei Digimon

Digimon è pronto a fare il suo ritorno sul piccolo schermo l’anno prossimo, nel 2027, e intrattenere tutti gli appassionati con una nuova storia per celebrare i 30 anni. L’annuncio del nuovo anime arriva con un nuovo trailer che permette a tutti gli appassionati di rivivere i momenti più iconici della serie. Questo nuovo progetto è il risultato del sondaggio degli episodi più votati dagli appassionati delle quattro serie anime Digimon e debutterà nel 2027.

Digimon è l’abbreviazione di Digital Monsters, cioè mostri digitali, che caratterizzano la serie e vivono in un universo parallelo a quello dei protagonisti umani che si chiama Digiworld. Significa appunto mondo digitale e si è sviluppato dalle varie reti di comunicazione presenti sulla Terra. Il franchise nasce nel 1997 come virtual pet, ovvero come spinoff e versione maschile del Tamagotchi, gioco digitale lanciato sempre dalla Bandai. L’anime di Digimon è una serie d’avventura in cui rientrano alcuni elementi tipici dell’iniziazione dall’infanzia all’età adulta.

I Digimon sono inoltre protagonisti, oltre all’anime e al manga, di alcuni film d’animazione, vari giocattoli, svariati videogiochi, giochi di carte collezionabili. Tutti gli appassionati si sono avvicinati a questo franchise molto probabilmente con la prima serie animata intitolata Digimon Adventure, lanciata in Giappone nel 1999. Le vicende ruotano attorno a un gruppo di sette bambini che, mentre si trovano al campo estivo, si ritrovano improvvisamente a Digiworld, mondo abitato da creature conosciute come Digimon, dove i sette scoprono di essere i Digiprescelti e di essere costretti a salvare sia il mondo digitale sia quello reale dal male. Ogni singolo bambino riceve un dispositivo specifico chiamato Digivice, trasportandolo a Digiworld fino a formare un legame speciale con un Digimon specifico in quanto prescelto.

L’ultima serie televisiva invece, Digimon Ghost Game, è stata trasmessa dal 2021 al 2023 ed è ambientata in un futuro relativamente prossimo dove una nuova tecnologia viene portata alla luce. Chiaramente al passo con i tempi, in questa serie l’ambientazione cambia completamente rispetto a quella della prima serie ma ha comunque avuto modo di suscitare interesse tra nuovi appassionati che continuano a sostenere il franchise.