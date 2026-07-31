Reincarnated in a Mafia Dating Sim: confermato l’adattamento anime TV

L’anime di Reincarnated in a Mafia Dating Sim è confermato come serie televisiva. L’annuncio è arrivato il 29 luglio 2026, accompagnato da una locandina promozionale ispirata alla copertina del primo volume del manga. Nel frattempo, cast e staff non sono ancora stati comunicati.

La produzione di un adattamento animato era già stata anticipata nel novembre 2025. All’epoca non erano stati forniti dettagli sul formato. La conferma del formato televisivo rappresenta il primo aggiornamento ufficiale da quella data.

La serie trae origine dalla light novel di Tōko Amekawa, già nota al pubblico come autrice di 7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy!, adattato in anime nell’inverno 2024. Reincarnated in a Mafia Dating Sim è la sua seconda opera ad ottenere un adattamento animato.

Il titolo originale giapponese è Akutō Ikka no Manamusume, Tensei-saki mo Otome Geimu no Gokudō Reijō Deshita. Saijōkyū Ranku no Akuyaku-sama, Sono Dekiai wa Fuyō Desu! La storia ha debuttato sul sito Shōsetsuka ni Narō il 1° aprile 2022. TO Books ne ha poi acquisito i diritti, avviando la pubblicazione fisica sotto l’imprint TO Bunko il 10 maggio 2023. I volumi della light novel pubblicati sono attualmente cinque. Le illustrazioni dei primi tre volumi sono firmate da Meiji Anno; dal quarto in poi le cura LINO. La serie ha superato le 350.000 copie in circolazione al novembre 2025.

Il manga adattato da Sora Gōto è in serializzazione dal 19 gennaio 2023 su Corona EX di TO Books, sotto l’imprint Corona Comics. Conta attualmente cinque volumi tankōbon. Sia la light novel che il manga sono licenziati in inglese da Tokyopop. Il primo volume del manga in inglese è uscito il 12 agosto 2025. La light novel in inglese è in programma per il 2026.

La trama segue Francesca Calvino, figlia di una potente famiglia mafiosa, che conserva i ricordi della sua vita precedente come nipote di un boss della yakuza. Riconosce il mondo in cui si trova come quello di un gioco otome in cui lei stessa è la protagonista. Il suo obiettivo è condurre una vita tranquilla, lontana dal crimine. Il problema è il suo fidanzato, Leonardo Aldini, il villain principale del gioco: sempre più interessato a lei man mano che lei tenta di allontanarlo. La serie mescola elementi di isekai, fantasy, gioco otome e crimine organizzato.

Inoltre, il genere è in piena espansione nell’animazione giapponese. Tra i titoli dello stesso filone in produzione figura Though I Am an Inept Villainess, attualmente in onda nell’estate 2026. Un altro recente annuncio riguarda Because I, the True Saint, was Banished, that Country is Done For!, il cui anime è previsto per il 2027.