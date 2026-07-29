Gintama torna su Netflix con il film dedicato all’arco di Yoshiwara

Il prossimo 27 agosto 2026 sbarcherà ufficialmente sul catalogo di Netflix il nuovo lungometraggio Gintama: Yoshiwara in Flames. Questa attesa pellicola animata porta sullo schermo uno degli archi narrativi in assoluto più iconici e apprezzati dell’opera originale, proponendo una veste grafica del tutto rinnovata per riadattare le drammatiche vicende del quartiere a luci rosse di Yoshiwara.

Al centro delle vicende troviamo Gintoki Sakata insieme ai suoi fidati compagni dell’agenzia Tuttofare. Il gruppo decide di accettare una missione delicata, addentrarsi tra i vicoli cupi di questo quartiere speciale per permettere a un ragazzo di ritrovare la madre scomparsa. La storia si sviluppa in una versione alternativa di Edo, stravolta dall’arrivo degli alieni e caratterizzata dal contrasto tra moderne tecnologie e vecchie tradizioni. Tra combattimenti serrati e momenti toccanti, i protagonisti dovranno superare ostacoli davvero complessi pur di portare a termine l’incarico e proteggere ciò a cui tengono.

La realizzazione del progetto è stata affidata al rinomato studio BN Pictures, che ha riunito un team creativo di altissimo livello. La regia del film porta la firma di Naoya Ando con la supervisione di Yoichi Fujita, affiancati da Taku Kishimoto alla sceneggiatura e da Shinji Takeuchi nel ruolo di character designer. Non manca ovviamente il tocco irriverente dell’autore del manga originale, Hideaki Sorachi, accreditato nel progetto con il suo solito e goliardico ruolo di “Super Advisor Gorilla”.

Il debutto globale sulla grande piattaforma streaming Netflix rappresenta l’ennesima prova della popolarità straordinaria di questa serie nel mondo. Dalla primissima serie televisiva trasmessa nel lontano 2006 fino alla conclusione arrivata nel 2018, la saga ha saputo conquistare il pubblico attraverso ben quattro stagioni entusiasmanti, vari film cinematografici tra cui il celebre Gintama THE FINAL uscito nel 2021 e persino l’adattamento dello spin-off scolastico Mr. Ginpachi’s Zany Class. Con questa nuova e fiammante aggiunta al catalogo, gli spettatori avranno l’occasione ideale per riscoprire uno dei momenti più intensi e memorabili dell’intera storia.