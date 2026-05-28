Gintama: i primi minuti del nuovo film sono una folle parodia di Demon Slayer

Chi conosce bene Gintama sa perfettamente che nulla è sacro per la storica creatura di Hideaki Sorachi. Le parodie, le frecciatine e lo sfondamento continuo della quarta parete sono da sempre il marchio di fabbrica di questa pazza serie. Poteva quindi il nuovo film del franchise farsi sfuggire l’occasione di prendere di mira il fenomeno animato più colossale degli ultimi anni? Ovviamente no. I primi sei minuti della pellicola, infatti, si sono trasformati in un esilarante e spietato sketch interamente dedicato a demolire, con ironia, il successo strabiliante di Demon Slayer.

Nelle primissime scene d’apertura del lungometraggio, il mitico Gintoki Sakata inizia a lamentarsi apertamente della situazione attuale nelle sale, ironizzando sul fatto che ovunque ci si giri, ormai, non si veda nient’altro che l’opera di Koyoharu Gotouge. La battuta colpisce in pieno lo strapotere commerciale che la saga della trilogia del Castello dell’Infinito ha dimostrato di avere, monopolizzando letteralmente il mercato cinematografico del Sol Levante e lasciando pochissimo spazio agli altri concorrenti.

Ma il picco assoluto del genio comico si raggiunge quando Gintoki, durante la gag, assume improvvisamente le sembianze di Gyomei Himejima, il celebre Pilastro della Roccia di Kimetsu no Yaiba. Questa scelta non è affatto casuale ed è il motivo per cui i fan sono letteralmente impazziti dal ridere. Entrambi i personaggi, infatti, condividono nella realtà lo stesso identico doppiatore giapponese, ovvero il famosissimo Tomokazu Sugita.

Questo siparietto iniziale rappresenta il classico stile anarchico di Gintama. Anziché ignorare l’ingombrante popolarità del rivale o cercare di evitarla, gli autori hanno preferito abbracciarla a modo loro, costruendoci sopra una gag monumentale. Il fatto stesso che una saga arrivi a influenzare le battute d’apertura di un altro titolo così importante fa capire quanto l’impatto culturale dei cacciatori di demoni sia diventato qualcosa di unico e senza precedenti nel panorama mondiale dell’animazione.