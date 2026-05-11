Studio Ghibli svela la data di uscita della nuova collezione di Miyazaki

Lo Studio Ghibli è noto per i suoi numerosi e seguiti film d’animazione, la maggior parte dei quali diretti da Hayao Miyazaki. Quest’ultimo è famoso in tutto il mondo per essere uno dei registi più celebrati nella storia del cinema giapponese, apprezzato per aver portato i suoi film a un pubblico globale. Non parliamo solo di un regista eccezionale, ma è anche un rinomato mangaka. Miyazaki è stato anche il primo regista di anime a vincere un Premio Oscar e i suoi film sono considerati dei classici anche a decenni dalla loro uscita.

Fondato nel 1985 da Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki e Isao Takahata, lo studio Ghibli ha creato tra i film d’animazione più amati di tutti i tempi. Ghibli pubblica spesso merchandising e oggetti da collezione per i fan e, questa volta, lo studio è tornato con la sesta edizione della Image Board Collection di Miyazaki.

La nuova collezione conterrà 178 illustrazioni di Miyazaki tratte da I sospiri del mio cuore e Al vostro posto. Uscito nel 1995, I sospiri del mio cuore è uno dei film più amati di sempre. Racconta la storia di una ragazza che legge solo libri fantasy e trova una nuova strada nella vita dopo essere stata ispirata da un’affascinante statua di gatto in un negozio di antiquariato. Miyazaki ha lavorato al videoclip come forma di teatro sperimentale mentre affrontava il blocco dello scrittore per La principessa Mononoke.

Il video è stato accolto molto bene dai fan ed è stato presentato in anteprima poco prima de I sospiri del mio cuore. La nuova collezione di illustrazioni si concentrerà esclusivamente su questi due film e includerà opere inedite di Miyazaki per illustrare il processo produttivo e le sperimentazioni alla base delle pellicole. La spedizione della collezione, il cui preordine è già disponibile per il preordine su Donguri Sora dal 1° maggio 2026, è limitata al Giappone. L’uscita ufficiale è prevista tra l’inizio e la metà di giugno di quest’anno, quindi i fan possono aspettarsi una pubblicazione internazionale.

Sebbene Miyazaki stia lavorando a un nuovo film, lo studio non ha ancora condiviso alcun dettaglio sul progetto. Il regista avrebbe dovuto ritirarsi dopo il suo film del 2023, Il ragazzo e l’airone, ma continua a lavorare nonostante l’età e i problemi di salute. Inoltre, lo studio ha anche preparato un cortometraggio d’animazione di Goro Miyazaki e Akihiko Yamashita per il Parco Ghibli.