Miyazaki e Anno si ritrovano: il papà dello Studio Ghibli sta ancora disegnando a 84 anni

Due leggende dell’animazione giapponese si sono ritrovate faccia a faccia. Hideaki Anno, creatore di Neon Genesis Evangelion e fondatore dello Studio Khara, ha fatto visita a Hayao Miyazaki per la prima volta dopo oltre un anno, e le foto pubblicate sui social hanno fatto il giro del web in poche ore.

Anno ha condiviso l’incontro direttamente sul profilo X dello Studio Khara, accompagnando le immagini con un messaggio toccante: il maestro Miyazaki era lì, concentrato, intento a disegnare liberamente come ha sempre fatto.

Una visione che ha chiaramente colpito Anno, che ha concluso il suo post definendolo semplicemente una persona straordinaria.

Tra le foto condivise spicca quella finale, scattata proprio al momento dei saluti: i due si stringono la mano, su proposta dello stesso Miyazaki. Un gesto che, secondo molti fan, vale più di mille parole. Le immagini sono state scattate da un collaboratore storico, presente già ai tempi di Nausicaä della Valle del Vento, il film del 1984 che segnò anche la prima collaborazione tra i due.

La notizia ha scatenato reazioni commosse tra i fan di tutto il mondo. Qualcuno ha scritto che vedere Miyazaki stringere la mano al momento del congedo, a 84 anni suonati, è un gesto carico di significati profondi.

Altri hanno sottolineato come quella casa, in quel momento, rappresentasse probabilmente il luogo più importante per la storia dell’animazione giapponese.

Detto questo tocca smorzare gli entusiasmi: l’incontro non sembra preludere a nessuna collaborazione imminente tra i due.

Anno è attualmente impegnato su più fronti con Khara: è in sviluppo una nuova serie di Neon Genesis Evangelion con Yoko Taro di NieR: Automata alla sceneggiatura e un film dedicato a Space Battleship Yamato.

Quanto a Miyazaki, il regista ha ufficialmente ritirato le dimissioni più volte nel corso della sua carriera, e pare sia tornato a sviluppare nuove idee per lo Studio Ghibli ma per ora sembra godersela lontano dalle scadenze, libero di disegnare quello che vuole, quando vuole.

E forse, in fondo, è giusto così.

Fonte: Gamesradar