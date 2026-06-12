Star Comics: tre grandi annunci autunnali dedicati a One Piece

Mentre la leggendaria saga dei pirati di Luffy continua a macinare record dopo record in tutto il mondo, gli appassionati italiani della celebre opera firmata da Eiichirō Oda farebbero bene a tenersi pronti per un autunno che si preannuncia a dir poco esplosivo. Attraverso i propri canali ufficiali, la casa editrice Star Comics ha infatti sganciato ben tre novità molto interessanti che faranno felici i lettori italiani di One Piece, coprendo i prossimi mesi con uscite davvero imperdibili tra volumi speciali, gadget e romanzi inediti.

Il primo grande annuncio riguarda il debutto dell’attesissimo volume numero 114 della serie regolare, previsto per il mese di ottobre. Per l’occasione, l’albo non arriverà soltanto nella classica versione da edicola e fumetteria, ma sarà accompagnato da una spettacolare edizione Limited prodotta in tiratura limitata. Questo gioiellino da collezione vanterà una sovraccoperta Variant esclusiva e conterrà due allegati di assoluto pregio: una speciale illustration card da collezione e l’esclusivo booklet intitolato LEGEND & NEXT, un piccolo volumetto colmo di curiosità, interviste e approfondimenti sul mondo della saga.

Le sorprese per la ciurma non finiscono qui, dato che l’opera terrà compagnia ai lettori anche durante le giornate del prossimo anno. A settembre farà infatti il suo esordio il calendario ufficiale 2027 della serie, acquistabile sia nelle fumetterie specializzate sia direttamente presso lo stand dell’editore perugino durante i giorni della fiera di Lucca Comics & Games. Un’ottima occasione per ammirare su grande formato i poster e le splendide tavole a colori realizzate dal maestro Oda.

A chiudere questo trittico di novità ci pensa il comparto delle light novel. Sempre ad ottobre arriverà sugli scaffali ONE PIECE NOVEL – HEROINES: COLORFUL, il secondo romanzo antologico interamente incentrato sulle carismatiche figure femminili della storia. Tra le pagine del libro troveremo le avventure inedite di Boa Hancock, Tashigi, Vinsmoke Reiju e l’idolo musicale Uta. Il volume, ideale per esplorare sfumature diverse della narrazione, sarà impreziosito al suo interno da un fantastico mini-poster pieghevole.