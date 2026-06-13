Smoking Behind the Supermarket with You: svelato il nuovo trailer

Il pluripremiato e amatissimo manga scritto e disegnato da Jinushi si appresta finalmente a compiere il grande salto verso il piccolo schermo. Attraverso il rilascio di un secondo e ricco trailer promozionale, la produzione ha infatti annunciato in via ufficiale che l’adattamento anime di Smoking Behind the Supermarket with You comincerà la sua regolare messa in onda televisiva a partire dal prossimo 9 luglio. Per quanto riguarda la distribuzione in Italia e nel resto del mondo, gli appassionati potranno seguire le vicende dei protagonisti in streaming grazie a Crunchyroll.

La serie sta seguendo una strategia di lancio davvero particolare. Prima del debutto televisivo, la piattaforma ABEMA ha trasmesso in anteprima i primi sei episodi in un formato ridotto da dieci minuti ciascuno. Anche Crunchyroll ha già iniziato a rendere disponibili i primi dodici mini-episodi legati a questa versione speciale. Curiosamente, le due versioni presentano sigle differenti: se per l’anteprima web i brani portano la firma di ZUTOMAYO e imase con tracce storiche, la serie TV ufficiale utilizzerà come opening l’inedita “Ichijiku Kemuri”, sempre di ZUTOMAYO, e come ending il pezzo “Fiction” di imase.

Le animazioni del progetto sono curate dallo studio Asahi Production, sotto la sapiente direzione dei registi Masato Suzuki e Aoi Mori, mentre Mio Inoue si è occupata della composizione della serie. La trama ruota attorno a Sasaki, un impiegato quarantacinquenne esausto della grigia routine aziendale. Il suo unico conforto quotidiano è rappresentato dalle sigarette e dal sorriso gentile di Yamada, una solare cassiera del supermercato. Una sera, non trovando la ragazza al bancone, Sasaki si sposta sul retro del negozio dove viene invitato a fumare da Tayama, una giovane donna dallo stile alternativo e dai modi provocanti. Il legame tra i due crescerà rapidamente, ma l’uomo non si renderà conto che la sua nuova compagna di fumo e l’adorabile cassiera sono in realtà la stessa identica persona.