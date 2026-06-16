MAPPA festeggia 15 anni: svelata una nuova visual per il film di Chainsaw Man

Lo studio d’animazione MAPPA compie quindici anni di attività e ha deciso di iniziare i festeggiamenti con una sorpresa mirata per i suoi fan. In queste ore è stata pubblicata una nuova e suggestiva visual dedicata a Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, la pellicola cinematografica che ha già conquistato le sale registrando un enorme successo di pubblico. L’illustrazione celebrativa mette nuovamente in mostra il comparto tecnico della produzione, grazie al disegno di Shoichi, alla colorazione digitale curata da Misaki Nakano, ai fondali firmati da Taichi Uchima e al lavoro di compositing gestito da Yusuke Tannawa.

Questo rilascio fa in realtà da antipasto a un appuntamento molto più corposo. Il prossimo 19 giugno, alle ore 20:00 giapponesi, andrà infatti in onda l’evento streaming MAPPA15 Anniversary Lineup Presentation, trasmesso in diretta gratuita sul canale ufficiale YouTube della compagnia. Sarà l’occasione ideale per scoprire i piani futuri dello studio, dato che i portavoce dell’azienda hanno già confermato la presenza di annunci esclusivi, panel dedicati e aggiornamenti sui franchise di punta del momento, tra cui spiccano proprio l’universo di Chainsaw Man e l’attesissimo ritorno di Dorohedoro. Nel corso della diretta sul palco saliranno anche diversi celebri doppiatori del cast originale per raccontare aneddoti inediti sul lavoro svolto dietro le quinte delle ultime produzioni.

La ciliegina sulla torta della serata sarà la proiezione in anteprima di un video speciale montato proprio per ripercorrere questi quindici anni di successi commerciali e artistici. Il filmato sarà ritmato dalle note del brano Seikatsu, la canzone ufficiale dell’anniversario composta appositamente per l’evento dalla famosa band j-pop PEOPLE 1. A rendere il tutto ancora più iconico ci penseranno le interpretazioni di due grandi pilastri del doppiaggio giapponese: Kenjiro Tsuda, che presterà la sua inconfondibile voce per recitare i testi del video, e Kotono Mitsuishi, che si occuperà invece della parte di narrazione principale.