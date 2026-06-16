One Piece: l’anime si prende una pausa a luglio, spazio a uno speciale spin-off

Il palinsesto televisivo della stagione estiva riserverà una piccola sorpresa per chi sta seguendo le avventure della ciurma più famosa del mondo dell’animazione. Attraverso i canali ufficiali della produzione, è stato infatti annunciato che la serie animata regolare di One Piece interromperà momentaneamente la propria marcia nella giornata di domenica 5 luglio 2026. Non si tratterà tuttavia di una domenica a mani vuote per il franchise, poiché lo studio ha deciso di sfruttare questa breve finestra temporale per proporre un contenuto alternativo molto interessante, capace di colmare il vuoto della programmazione settimanale senza lasciare il pubblico a bocca asciutta. Questa scelta permetterà inoltre al team di animatori di beneficiare di una meritata settimana di riposo per ricaricare le energie in vista dei prossimi e impegnativi episodi della saga attuale.

Al posto del consueto episodio della saga principale, verrà trasmesso sul piccolo schermo l’inedito adattamento animato di One Piece Heroines. Si tratta della trasposizione basata sulla celebre serie di romanzi leggeri scritti da Jun Esaka e impreziositi dalle illustrazioni ufficiali di Sayaka Oda. Questi volumi antologici di grande successo mettono completamente da parte i combattimenti frenetici e le dinamiche politiche per concentrarsi in modo specifico sulle figure femminili della storia, regalando una prospettiva intima, approfondita e decisamente rinfrescante sulla loro quotidianità al di fuori delle battaglie principali della trama.

Le vicende di questi racconti speciali permettono di esplorare i pensieri più nascosti e i retroscena personali di personaggi amatissimi dal pubblico del calibro di Nami, Nico Robin, Boa Hancock e Nefertari Bibi, mostrando aspetti inediti del loro carattere che difficilmente trovano lo spazio necessario nel manga cartaceo originale. Anche se la temporanea interruzione della storia principale potrebbe far storcere il naso a chi non vede l’ora di scoprire l’evoluzione della narrazione nel presente, l’arrivo di questo spin-off rappresenta un’ottima opportunità per esplorare l’universo narrativo da un punto di vista differente e molto curato. La trasmissione regolare degli episodi canonici della serie madre riprenderà subito dopo questa parentesi domenicale, tornando alla sua normale cadenza televisiva.