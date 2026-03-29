Adesso è arrivata anche la conferma. Oshi no Ko si concluderà con la quarta stagione. Insieme all’annuncio sono stati pubblicati una visual e un trailer, e hanno subito attirato l’attenzione di chi segue la serie fin dall’inizio. Non è una cosa che sorprende del tutto, ma vederla ufficializzata cambia comunque la percezione. Già dalla prima [' ]