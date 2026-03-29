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One Piece Heroines: primo teaser e episodio speciale dedicato a Nami
Eleonora Masala 29/03/2026
Durante l’evento AnimeJapan 2026 è stato mostrato il primo teaser trailer di One Piece Heroines, un progetto speciale che mette al centro i personaggi femminili dell’universo creato da Eiichirō Oda.
Il teaser è breve, ma basta per capire il tipo di approccio. L’attenzione è tutta su volti, espressioni e momenti che richiamano alcune delle figure più amate della serie. Non è un semplice riassunto o una raccolta, ma qualcosa che punta a dare spazio a storie più mirate.
Per questo primo episodio è stato confermato l’adattamento di “Episode: Nami”, un capitolo che si concentra proprio su uno dei personaggi più iconici della ciurma. L’episodio andrà in onda il 5 luglio, occupando lo slot regolare di One Piece, un dettaglio che fa capire quanto il progetto venga considerato parte integrante della serie.
Sono stati annunciati anche alcuni membri del cast vocale. Maaya Sakamoto darà voce a Miucha, mentre Takehito Koyasu interpreterà Lebno. Insieme a questo, sono state mostrate anche le prime visual legate al character design, che mantengono uno stile coerente con quello della serie principale.
Il progetto si ispira alle light novel “One Piece Heroines”, scritte da Jun Esaka e illustrate da Sayaka Suwa, che raccolgono storie dedicate a personaggi come Nami, Robin, Vivi e Perona. Racconti più brevi, spesso autoconclusivi, che permettono di esplorare lati meno centrali nella trama principale.
Questa nuova versione animata sembra seguire proprio quella direzione, puntando su momenti più personali e su dinamiche che normalmente restano sullo sfondo. Un approccio che potrebbe dare più spazio a lati dei personaggi che nella storia principale si vedono meno.
Per ora i dettagli sono ancora limitati, ma questo primo teaser basta a dare un’idea chiara del progetto. Resta da vedere se nei prossimi episodi verranno adattate anche altre storie legate alle protagoniste e come verrà sviluppato il formato nel tempo. Molto potrebbe dipendere anche da come verrà accolto questo primo episodio dedicato a Nami.