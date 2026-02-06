ONE PIECE HEROINES: Episode Nami, un nuovo sguardo sull’universo di Oda

L’universo di One Piece è pronto a mostrarsi da una prospettiva diversa dal solito. Per ONE PIECE HEROINES, il progetto anime che mette al centro le protagoniste femminili della saga, è stata appena rivelata una nuova key visual, dando ai fan un primo assaggio dello stile e dell’atmosfera del primo episodio dedicato a Nami. L’anime andrà in onda in Giappone dal 5 luglio 2026 e nasce dall’adattamento della serie di light novel ONE PIECE novel HEROINES.

Il primo capitolo animato, intitolato episode: NAMI, racconta una storia più intima e quotidiana rispetto alle grandi avventure a cui la serie ci ha abituati. Tutto parte da un acquisto sbagliato: dopo aver comprato un paio di scarpe di scarsa qualità, Nami torna al negozio per chiedere spiegazioni. Qui incontra Lebno, un designer che le propone di creare un nuovo paio di scarpe da zero, a patto che lei diventi la sua modella. A occuparsi materialmente della realizzazione sarà però Miucha, un’artigiana dal grande talento. Un racconto semplice, ma perfetto per esplorare il carattere di Nami lontano da pirati, battaglie e tesori.

Alla regia troviamo Haruka Kamatani, già noto per lavori come Looking for Magical Doremi e per aver diretto ONE PIECE in LOVE. Il character design è affidato a Takashi Kojima, mentre la sceneggiatura porta la firma di Momoka Toyoda, già coinvolta in progetti legati all’universo di One Piece. Un team che lascia intendere un approccio più delicato e narrativo, pensato per valorizzare emozioni e dettagli.

La light novel originale è scritta da Jun Esaka e illustrata da Sayaka Suwa, e racconta le vite delle eroine viste nella storia principale. È importante sottolineare che Eiichirō Oda non ha partecipato direttamente alla scrittura di questo progetto, che si configura quindi come uno spin-off narrativo.

ONE PIECE HEROINES promette di ampliare l’immaginario della saga, offrendo ai fan un modo diverso di ritrovare personaggi amatissimi, mettendo in pausa l’epica per lasciare spazio alle storie personali.