My Stepmother and Stepsisters Aren’t Wicked: data di debutto dell’anime e nuovo trailer

L’anime di My Stepmother and Stepsisters Aren’t Wicked ha una data ufficiale. Il debutto è fissato per l’8 luglio 2026. L’annuncio è arrivato insieme al terzo trailer principale, a tre nuovi doppiatori e ai dettagli sulle sigle musicali.

Il titolo originale giapponese è Ibitte Konai Gibo to Gishi. Il manga è scritto e disegnato da Otsuji. La serializzazione è iniziata il 19 novembre 2020 sulla piattaforma Pixiv Comic, nella sezione Comic Pool di Ichijinsha. Il manga conta oggi 9 volumi pubblicati in Giappone, con il nono uscito il 26 febbraio 2026. Per il mercato anglofono, i diritti sono detenuti da Seven Seas Entertainment, che ha pubblicato finora sette volumi in inglese.

La storia è ambientata nel Giappone dell’era Meiji. Miya Nakamura è la figlia illegittima di un nobile. Dopo la morte della madre, viene accolta nella famiglia del padre. Si aspetta di essere maltrattata dalla matrigna e dalle sorelline acquisite. Non andrà così. Al contrario, la circondano di attenzioni e affetto. Miya, però, soffre di antropofobia. Tende a interpretare ogni gesto nel modo sbagliato. Fatica a credere che nessuno voglia farle del male. La trama ruota attorno ai suoi continui malintesi e al percorso attraverso cui impara pian piano a fidarsi della sua nuova famiglia.

La serie ha già ricevuto diversi riconoscimenti. Nel 2021 è stata nominata ai Next Manga Awards nella categoria web, classificandosi settima su cinquanta titoli. Nel 2022 è entrata nella guida Kono Manga ga Sugoi! al diciassettesimo posto nella classifica femminile. Nel 2023 ha vinto il Men’s Comic Prize ai Digital Comic Awards di NTT Solmare, insieme a The Great Snake’s Bride.

La produzione dell’anime è affidata allo studio Newon. La regia è di Keisuke Inoue. La composizione della serie è curata da Nanami Hoshino. Il character design e la direzione generale dell’animazione sono affidati a Mutsumi Sasaki. Le musiche sono composte da Rina Tayama. La serie andrà in onda su tvk, TVS, CTC, MBS, Tokyo MX e BS Asahi.

L’opening si intitola Amayadori no Shōkei, che in italiano si traduce approssimativamente con “Nostalgia per il riparo dalla pioggia”. È eseguita da Lia. L’ending si intitola Claire ed è eseguita da AVAM.

Il cast principale vede Hina Suzuki nel ruolo della protagonista Miya Nakamura. Kujira doppia la matrigna Teru Kōnokura. Yū Serizawa presta la voce a Marika Kōnokura. Yuka Nukui interpreta Arisa Kōnokura. Anna Mugiho doppia Gungnir. Il nuovo trailer ha rivelato altri tre doppiatori. Miyari Nemoto interpreta Yaeko Kōzō. Yumi Uchiyama presta la voce a Nago. M.A.O è Mitsuya.

L’adattamento anime era stato annunciato il 22 luglio 2025. Da allora i dettagli sono stati rilasciati in più fasi, con visual, cast e trailer pubblicati nel corso dei mesi precedenti al debutto. Il terzo trailer conferma il tono delicato e il ritmo lento dell’opera originale, tra atmosfere d’epoca e momenti di commedia quotidiana.

Infine ricordiamo che, tra gli altri anime in arrivo in questa estate 2026, a luglio figura anche la seconda stagione di Saga of Tanya the Evil, che debutterà pochi giorni dopo.

