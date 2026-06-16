The Ogre’s Bride: data di uscita, sigle e trailer dell’anime

The Ogre’s Bride ha una data ufficiale. L’anime debutterà il 5 luglio 2026 su Tokyo MX e sulle altre reti affiliate. Crunchyroll trasmetterà la serie in simulcast durante la stagione estiva. L’annuncio è arrivato il 15 giugno 2026 ed è stato accompagnato da un nuovo trailer, dalla key visual principale e dai dettagli sulle sigle musicali.

Il titolo originale giapponese è Oni no Hanayome. La serie è una light novel scritta da Kureha e illustrata da Yū Shiroya. La storia è nata come web novel sul sito Novema nel 2019. Starts Publishing ha poi acquisito i diritti e ha avviato la pubblicazione in formato light novel nell’ottobre 2020, sotto l’etichetta Starts Shuppan Bunko. La serie conta oggi 9 volumi in Giappone.

Un adattamento manga disegnato da Jun Togashi è in serializzazione dal dicembre 2021 sulla rivista digitale noicomi, sempre di Starts Publishing. Il manga conta anch’esso 9 volumi in Giappone, con l’ultimo uscito il 27 marzo 2026. La versione in lingua inglese è disponibile sulla piattaforma MangaPlaza di NTT Solmare. Il franchise ha già ottenuto diversi riconoscimenti: nel 2023 il manga ha vinto il Grand Prize ai Digital Comic Awards di NTT Solmare e si è classificato terzo al Tsutaya Comic Award. Le copie totali tra romanzo e manga hanno superato il milione e mezzo.

Inoltre, prima ancora dell’anime, il franchise ha ricevuto un adattamento live-action. Il film, prodotto da Shochiku e diretto da Chihiro Ikeda, è uscito nelle sale giapponesi il 27 marzo 2026.

La produzione dell’anime è affidata allo studio Colored Pencil Animation Japan. La regia è di Kazuhito Ōmiya. La composizione della serie è curata da Yumi Kamakura. Il character design è firmato da Hikari Tanaka e Hiroko Shigekuni. Le musiche sono composte da Masaru Yokoyama. La serie andrà in onda su Tokyo MX, BS11, CBC, ytv e altre emittenti regionali.

L’opening si intitola Hitokoto ed è eseguita dalle ClariS. Il duo ha firmato nel corso degli anni le sigle di apertura di alcune tra le produzioni anime più seguite degli ultimi quindici anni. L’ending si intitola Shinboshi ed è eseguita da Ikusaburo Yamazaki.

Il cast principale vede Saori Hayami nel ruolo della protagonista Yuzu Shinonome. Yūichirō Umehara presta la voce a Kiryuin Reiya. Manaka Iwami interpreta la sorella minore Karin Shinonome. Ryōta Ōsaka doppia lo spirito volpe Kogetsu Yota. Sayaka Senbongi è Touko, migliore amica della protagonista. Natsuki Hanae presta la voce al demone gatto Nekota Toukichi. Il cast include inoltre Taito Ban, Nobunaga Shimazaki e Aya Endō in ruoli secondari.

La storia è ambientata in un Giappone contemporaneo dove umani e ayakashi coesistono. Gli ayakashi sono creature soprannaturali del folklore nipponico, dotate di poteri e bellezza superiori a quelli umani. Come spiega bene l’approfondimento di MangaForever dedicato ai fantasmi protagonisti del folklore giapponese, gli oni e le creature affini occupano da secoli un ruolo centrale nell’immaginario culturale del Giappone ed è proprio in questa tradizione che si radica la serie di Kureha.

Yuzu è una studentessa liceale costantemente ignorata dalla propria famiglia, che riversa tutte le attenzioni sulla sorella minore Karin, già scelta come sposa di uno spirito volpe. Il fidanzato di Yuzu la lascia per Karin. La famiglia non prende le sue difese. Quando raggiunge il limite della propria sopportazione e fugge di casa, incontra su un ponte un uomo dall’aspetto soprannaturale. Si chiama Kiryuin Reiya, è il prossimo capo della famiglia ayakashi di rango più elevato tra tutte, e le dice: “Ti stavo aspettando, mia sposa.”

Infine l’estate 2026 propone diversi titoli nel genere romance. Tra gli anime che debuttano nella stessa stagione figura My Stepmother and Stepsisters Aren’t Wicked, in onda dall’8 luglio. Chi segue il filone isekai al contrario troverà invece tra i titoli più attesi Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life, in debutto l’11 luglio. Il mese di luglio 2026 si preannuncia tra i più affollati degli ultimi anni per gli appassionati di anime.

