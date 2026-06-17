Skeleton Knight in Another World: anteprima e dettagli della seconda stagione

Il fantastico e avventuroso mondo isekai che ha conquistato tantissimi lettori e spettatori si prepara finalmente a fare il suo atteso ritorno. Ho avuto l’opportunità di analizzare da vicino la primissima puntata di questo nuovo ciclo e la sensazione è che l’inizio riesca a catturare fin da subito lo spirito della serie, promettendo un ritorno decisamente all’altezza delle aspettative. La seconda stagione di Skeleton Knight in Another World arriverà ufficialmente il prossimo 4 luglio 2026. Per noi c’è una splendida notizia, dato che potremo seguire gli episodi in contemporanea con il Giappone su Crunchyroll, che caricherà un nuovo appuntamento ogni sabato.

Il comparto tecnico vede importanti conferme e interessanti novità dietro le quinte. La produzione delle animazioni è stata affidata al talentuoso team di Aura Studio, sotto la guida attenta del regista Katsumi Ono. La composizione della serie porta la firma di Toshizo Nemoto, mentre Toru Imanishi si è occupato dello splendido character design. La colonna sonora promette di essere altrettanto memorabile, impreziosita dalla delicata ed emozionante sigla di chiusura intitolata “Miracles Don’t Happen” (Kiseki wa Okinai), interpretata dal gruppo idolo DIALOGUE+.

La trama di questo nuovo capitolo riparte esattamente da dove si erano interrotte le vicende dello sfortunato protagonista. Dopo essersi risvegliato nei panni del leggendario cavaliere scheletrico all’interno del suo videogioco fantasy preferito, Arc continua la sua crociata per fare del bene. Accompagnato dai fedeli alleati Ariane, Chiyome e dalla tenera creatura Ponta, il nostro eroe dovrà temporaneamente accantonare la disperata ricerca di una cura per la sua bizzarra condizione fisica. Il gruppo si troverà infatti a dover fronteggiare una terribile e imminente minaccia, il dogmatico e spietato leader Conte Hilk. Arc e la sua squadra ingaggeranno una dura battaglia per liberare gli elfi e le bestie ingiustamente oppresse, dando inizio a un emozionante capitolo in cui il Cavaliere Scheletrico lotterà con tutte le proprie forze per rendere questo nuovo mondo un posto decisamente migliore in cui vivere.